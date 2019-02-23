HABER

"Türkiye, Afganistan sorununun çözümüne dahil olabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 00:29 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov: - "Türkiye, Afganistan sorununun çözümüne dahil olabilir. İleride Moskova'da yapılacak toplantıya katılması halinde memnun oluruz" - "ABD, Afganistan'da uzlaşmanın sağlanması için zemin oluşturmayı önerdi. Rusya, bu fikri dikkate almaya hazır"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan sorununa ilişkin, "Türkiye, Afganistan sorununun çözümüne dahil olabilir. İleride Moskova'da yapılacak toplantıya katılması halinde memnun oluruz." dedi.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Ankara'da bir araya gelen Zamir Kabulov, ardından, Rus basınına açıklama bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Büyükelçi Rıza Hakan Tekin ile görüştüğünü belirten Kabulov, "Türkiye, Afganistan’da önemli bir aktör ve Afganistan sorunun çözümüne dahil olabilir. İleride Moskova'da yapılacak toplantıya katılması halinde memnun oluruz." ifadesini kullandı.

- "Rusya ABD'nin önerisini dikkate almaya hazır"

Kabulov, ABD'nin El Kaide ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele etme konusunda Rusya ile iş birliğine hazır olduğunu belirterek, "ABD, Afganistan'da uzlaşmanın sağlanması için zemin oluşturmayı önerdi. Rusya, bu fikri dikkate almaya hazır." şeklinde konuştu.

Görüşmelerin ileride de devam edeceğini dile getiren Kabulov, "Bu son toplantımız değil. İstişarelerimize Washington'da devam edeceğiz. Ayrıca, Moskova'daki toplantıya Halilzad da katılabilir." dedi.

- Afganistan'da barış görüşmeleri süreci

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.

Ofis bir ay sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.

PARTNER Buraya hiç yağmur yağmıyor Buraya hiç yağmur yağmıyor
Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları, 3 kişiye hayat verecekBeyin ölümü gerçekleşen hastanın organları, 3 kişiye hayat verecek
KADEM’in 46. temsilciliği Bayburt’ta açıldıKADEM’in 46. temsilciliği Bayburt’ta açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Afganistan Rusya

En Çok Okunan Haberler

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Terim çıldırdı, hakemler polis çağırdı!

Terim çıldırdı, hakemler polis çağırdı!

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beklenen kar Trakya'dan giriş yaptı

Beklenen kar Trakya'dan giriş yaptı

İstanbul'da acı olay! 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da acı olay! 1 işçi hayatını kaybetti

Sürücü dehşet saçtı! Önce arkadan çarptı, sonra tekme tokat saldırdı

Sürücü dehşet saçtı! Önce arkadan çarptı, sonra tekme tokat saldırdı

Süleyman Soylu 'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki patlamadan acı haber! Yaralı uzman çavuş Mehmet Han şehit oldu

Kahreden haber geldi!

Reyhanlı saldırısının firari sanığı Aykan Hamurcu tutuklandı

Aykan Hamurcu tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.