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Türkiye, Afganistan'a 4,5 milyon dolarlık askeri malzeme hibe etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 15:40 | Son Güncelleme

Türkiye, Afganistan'a 4,5 milyon dolarlık askeri malzeme hibe etti

KABİL (AA) - Türkiye, Afganistan'a 4,5 milyon dolar değerinde askeri malzeme hibe etti.

Türkiye ve Afganistan arasında imzalanan ve 21 Eylül 2018'de yürürlüğe giren "Askeri Malzeme Hibe Anlaşması" kapsamında temin edilen askeri malzemelerin teslimine başlandı.

Hamid Karzai Havalimanı'nda düzenlenen teslim törenine Genelkurmay Başkanlığı adına Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Ertuğrul Bayram Ak, Afganistan Milli Savunma Bakanlığı Teknoloji ve Tedarik Başkanı Alişah Gaznival katıldı.

Törende konuşan Askeri Ataşe Ak, iki ülke arasındaki tarihi bağlar ile Afgan Kralı Amanullah Han ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından perçinlenen kardeşliğin önemine dikkati çekti.

Albay Ak, Afgan makamlarınca talep edilen her konuda desteğe hazır olduklarını ve askeri alanda bu desteğin bugüne kadar imzalanan anlaşmalar ve protokollerle devam ettirildiğini söyledi.

Türk askerinin Afganistan'daki varlığının sadece NATO görevinden kaynaklanmadığını ifade eden Ak, barışın tesisi için Afgan halkının desteklenmesinin bir kardeşlik görevi olarak görüldüğünü vurguladı.

Afganistan Milli Savunma Bakanlığı Teknoloji ve Tedarik Başkanı Gaznival, Afgan halkının Türkiye'yi kardeş olarak kabul ettiğini belirtti.

Gaznival, ülkesinin, Türkiye'nin, yardım ve katkılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaklaşık 4,5 milyon ABD doları tutarındaki askeri malzeme ile Afgan Milli Ordusunun lojistik destek faaliyetlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Malzemeler arasında askeri giyim, ekipman, donatım ve ordu malzemeleri bulunuyor.

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