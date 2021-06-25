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Türkiye Afganistan’da “Adil Yük Paylaşımı” Bekliyor

25.06.2021 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Afganistan’daki Kabil Havalimanı’nın güvenliğini Türkiye’nin yürütmesiyle ilgili ABD’yle yapılan müzakereye ilişkin “Adil külfet paylaşımı, finansal, teknolojik, lojistik desteğe ihtiyaç var” mesajını verdi

Türkiye Afganistan’da “Adil Yük Paylaşımı” Bekliyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Afganistan’daki Kabil Havalimanı’nın güvenliğini Türkiye’nin yürütmesiyle ilgili ABD’yle yapılan müzakereye ilişkin “Adil külfet paylaşımı, finansal, teknolojik, lojistik desteğe ihtiyaç var” mesajını verdi.

Dışişleri Bakanlığı’nda bugün Corona virüsü salgını gerekçesiyle uzun zamandır yapılamayan basın mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantısı geleneği yeniden başladı. Bu kapsamda Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye’nin dış politikasına ilişkin soruları yanıtlayarak açıklamalarda bulundu.

Bilgiç, Afganistan konusunda Amerika kaynaklı haberlere ilişkin herhangi bir doğrulamada bulunamayacağını söyledi ancak dün ve bugün Ankara’da Milli Savunma Bakanlığı’nın ev sahipliğinde ABD’yle teknik düzeyde müzakere yapıldığını anımsattı.

Bilgiç, “Afganistan’da ABD geri çekilme sürecini devam ettiriyor. Bu noktada Afganistan Ordusu’na desteğin sürdürülmesi, NATO’nun sivil temsilciliğinin güçlendirilmesi, Kabil’de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın güvenliğinin sağlanması önem arz ediyor. Eğer havalimanı güvensiz olursa Afganistan’da diplomatik temsilcilikler kalmayı sona erdirecek ve elbette Afganistan’la ulaşım açısından da önemli. NATO misyonu kapsamında, Kabil Havalimanı’nın güvenliğinin sağlanmasını 2015’ten beri Türkiye yürütüyor ancak adil külfet paylaşımı, finansal, teknolojik, lojistik desteğe ihtiyaç var. ABD’li heyet şu anda Milli Savunma Bakanlığımız'la temas içerisinde. Afgan hükümetiyle temaslarımız sürüyor, eğer Türkiye’nin görev alması söz konusu olursa Afganistan ile hukuki düzenleme yapılması gerekecektir” açıklamasında bulundu.

ABD’yle ilişkiler: "Liderlerce irade ortaya konuldu"

Bilgiç, ABD’yle Türkiye arasında Afganistan başlığı dışında diplomatik müzakereler olasılığıyla ilgili soru üzerine ise, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkan Biden ile Brüksel’de yaptığı görüşmede böyle bir irade ortaya konuldu. Önümüzdeki dönemde işbirliği mekanizmaları hayata geçirilecek” dedi.

Bilgiç, S-400 hava savunma sistemiyle ilgili ABD tarafıyla müzakere yürütülmesi noktasında ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden ile Brüksel’deki yüz yüze görüşmesini işaret ederek, “Cumhurbaşkanımız, ülkemizi bunları (S-400 sistemi) almaya iten meşru nedenleri Başkan Biden’a hatırlattı. Bunun dışında bir görüşme olduğuna dair bende bilgi bulunmuyor. Bu çerçevede görüşlerimiz en üst düzeyde ABD’li taraflara iletilmiş durumda” ifadesini kullandı.

ABD’de gündeme yansıyan “Türk Demokrasi Projesi” başlıklı yapılanmadan Türkiye’nin rahatsızlığı da bugünkü toplantıyla ortaya konuldu. ABD’de böyle bir sivil toplum örgütlenmesi oluşturulduğunu basından takip ettiklerini kaydeden Bilgiç, “İçerisinde FETÖ iltisaklı kişilerin bulunduğunu basında, açık kaynaklarda yer aldı. Bu tarz sivil toplum örgütlerinin Türkiye

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