Türkiye Afganistan'da Beş Havalimanının İşletmesine Talip

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk ve Katarlı yetkililerin Pazartesi akşamı Doha'da buluşacaklarını ve daha sonra Afganistan'da iktidarı elinde bulunduran Taleban'la Kabil havalimanının işletilmesi konusundaki resmi anlaşmayı ele almak üzere birlikte Kabil'e hareket edeceklerini bildirdi.

Ağustos ayında Taleban'ın Afganistan'da iktidarı ele geçirmesinden sonra Ankara’dan gelen açıklamalarda, güvenlikle ilgili talepler karşılandığı takdirde, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nı Katar ile birlikte işletmeye açık olunduğu dile getirilmişti.

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı, denize kıyısı bulunmayan, kış aylarıyla birlikte milyonlarca insanın açlıkla karşı karşıya kalabileceği Afganistan'ın dünyayla hava ulaşımında ana bağlantıyı oluşturuyor.

Türk hükümeti, Kabil havalimanının faaliyetlerini sürdürebilmesi için Katar'la işbirliği yapıldığını belirtiyor. Reuters haber ajansı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de havalimanının işletilmesi konusunda Taleban'la görüşmelerde bulunduğunu bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bir Türk ve bir Katar firmasının Afganistan'da aralarında Hamid Karzai Havalimanı'nın da olduğu beş havaalanının işletilmesi için bir mutabakat anlaşması imzaladığını söyledi, ancak diğer dört havalimanının hangileri olduğunu açıklamadı.

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah'la Ankara’da Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, "Bu çerçevede Afganistan geçici yönetimine ortak tekliflerde bulunacağız. Arkadaşlarımız bu gece Doha'ya gidiyor. Oradan birlikte Kabil'e gidecekler ve oradaki geçici yönetimle bu konuyu birlikte ele alacaklar" dedi.

Çavuşoğlu, "Şartlarımız uygun olursa, uyarsa havaalanlarını işletiriz Katar'la beraber. Tabii şartlar uymazsa da böyle illa işleteceğiz diye bir derdimiz yok. Sonuçta önümüzdeki günlerde bu netleşecek" şeklinde konuştu.

Katar, Ağustos ayında ABD Afganistan'dan çekilirken yaşanan karmaşık süreçte tahliye operasyonlarında büyük rol oynadıktan sonra Türkiye ile birlikte Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesine yardımcı olmuştu. Ancak bazı kaynakların Kasım ayında Reuters haber ajansına verdikleri bilgiye göre Taleban henüz havalimanının işletmesi için resmi bir anlaşma yapmadı.

Afganistan topraklarında herhangi bir yabancı güç istemediğini kaydeden Taleban, uluslararası arenada hiçbir ülke tarafından resmi olarak tanınmadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı dışişleri bakanlarının, Pazar günkü toplantısına da değinen Çavuşoğlu, Afganistan'daki insani durumla ilgili olarak İslam Kalkınma Bankası'nın bir fon kurma kararı aldığını hatırlattı. Bakan Çavuşoğlu, İslam ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla Kabil'e ortak ziyaret düzenleme olasılığının ele alınmaya devam ettiğini kaydetti.

