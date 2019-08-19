"Türkiye, Afganistan'da hayati bir rol oynadı"

Seyitcan, Afganistan'ın barışı tesis etmek için doğru yolda olduğunun altını çizerek, ülkesinin Türkiye başta olmak üzere tüm müttefiklerinin desteği olmadan bu yolda başarılı olamayacağına işaret etti.

Afganistan halkının bağımsızlıklarını korumak için halen mücadele ettiğine vurgu yapan Seyitcan, tüm vatandaşlarının güvenliği ve ülkesinin refahı için çalıştıklarını dile getirdi.

Seyitcan, burada yaptığı konuşmada, 100 yıl önce bugün Afganistan'ın İngiliz İmparatorluğundan tam bağımsızlığını kazandığını belirterek, Türkiye'nin Afganistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlattı.

Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra yabancı misyon temsilcileri, yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı.

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Abdurrahim Seyitcan, "Türkiye, Afganistan'ın ulusal güvenlik ve savunma güçlerinin eğitilmesi, sağlık, eğitim, insani yardım ve yeniden inşa gibi alanlarda Afganistan hükümeti ve halkına destek vererek hayati bir rol oynamıştır." dedi.

- Türkiye ile Afganistan arasındaki diplomatik ilişkiler

Türkiye ile Afganistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 20. yüzyılın başında başladığını anımsatan Seyitcan, halkların kültürel ilişkisinin ise yüzyıllar öncesine uzandığını aktardı.

Seyitcan, her iki ülkenin parlamentoları tarafından kabul edilen Stratejik İşbirliği ve Dostluk Anlaşmasının bu ilişkiyi daha da güçlendireceğini kaydetti.

NATO üyesi olan Türkiye'nin güvenliği sağlamada ve Afgan güvenlik güçlerinin terörle mücadelesinde aktif rol aldığını belirten Seyitcan, "Türkiye, Afganistan'ın ulusal güvenlik ve savunma güçlerinin eğitilmesi, sağlık, eğitim, insani yardım ve yeniden inşa gibi alanlarda Afganistan hükümeti ve halkına destek vererek hayati bir rol oynamıştır." diye konuştu.

Seyitcan, Türkiye'nin bölgesel gelişmelerde de oldukça aktif tutum sergilediğine vurgu yaparak, ülkesinin Türkiye ile Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci Bakanlar Toplantısının eşbaşkanlığını yapacağı bilgisini de paylaştı.

- Taliban'la barış görüşmeleri