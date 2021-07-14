"Türkiye Afganistan’da İşgalci Güç Değil"

Taleban’ın Afganistan’daki ilerleyişi sürerken Türkiye, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Havaalanı’nın güvenliğini üstlenmek üzere diplomatik faaliyetlerini sürdürüyor. Ancak Taleban, Ankara’nın bu konuda devreye girme girişiminden rahatsız olduğunu gizlemiyor.

Taleban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, dün yaptığı açıklamada Türkiye’yi "işgalcilikle" suçladı.

Taleban yetkilisi, ‘‘Hangi ülke hangi gerekçeyle olursa olsun yurdumuzda bir yabancı gücün vatanımızda bulunmasını işgal olarak görüyoruz. İşgalcilere son 20 yıllık cihada dayanak oluşturan 2001 yılında yayınlanan fetva uyarınca karşılık verilecektir” dedi.

Ömer Çelik: "Taliban'ın açıklamasını iletişim kazası olarak değerlendirmek istiyoruz"

Bu sözlere Türkiye’den ilk yanıt, Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi.

Çelik, ‘‘NATO oradan çekiliyor. Eğer Kabil Havalimanı korunmazsa büyük sıkıntılar ortaya çıkar. Bu çerçevede Türkiye diğer diplomatik misyonların oradan çekilmemesi için bütün taraflarla görüşüyor. Taliban'ın açıklamasında bir takım olumsuz ifadeler var. Bunun bir iletişim kazası olduğunu değerlendirmek istiyoruz. Türkiye orada işgalci güç değildir. Afgan halkının dostu olan bir güçtür. Türkiye orada bulunursa Afganistan meşru temsilcilerinin daveti üzerine bulunacaktır. Biz Afgan halkının yararına olan çerçevede da bir faaliyet yürüteceğiz. Şimdiye dek yürüttüğümüz faaliyetten farklı değil. Afgan halkının geleceğe güvenle bakması için. Türkiye, NATO misyonu sözkonusu iken de muharip güç olarak yer almadı. Her zaman Afgan halkının hayatını kolaylaştırmaya çalışan bir güç oldu’’ dedi.

‘‘Afganistan’daki istikrarsızlık terör ve göç baskısı olarak Türkiye’nin doğu sınırları üzerinde basınç oluşturuyor’’

Türkiye’nin Afganistan’la köklü ilişkileri olduğunun altını çizen AKP Sözcüsü, TSK’nın orada görev almasının Türkiye’nin doğu sınırlarının korunması için de önemli olduğunu vurguladı.

Ömer Çelik, ‘‘İlişkilerimiz açısından son 100 yıla bakarsak, 1919 yılında Afganistan bağımsızlığını kazandığında ilk diplomatik misyonu Türkiye açmıştı. TBMM'yi tanıyan ikinci ülkedir Afganistan. Ondan evvel çok daha köklü ilişkilerimiz var. Ama Afganistan bulunduğu jeopolitik konumda türbülansa girince işgaller oldu terör yükseldi. ‘Afganistan’da ne işimiz var?’ deniyor. Biz zaten oradayız, yeni bir durum değil. Afganistan’daki istikrarsızlık terör ve göç baskısı olarak Türkiye’nin doğu sınırları üzerinde basınç oluşturuyor. İstikrarsızlaştırıcı unsur olarak önümüze geliyor. Türkiye’nin mili güvenliği açısından değerlendirilmesi, yasadışı göç ve uyuşturucuyla mücadelesi açısından değerlendirilmesi gereken bir konu bu. Kapsamlı bir şekilde görüşmeler devam ediyor’’ dedi.

Türk askerinin Kabil Uluslararası Havaalanı’nda görevlendirilmesi konusu bir aydır gündemde

Türkiye’nin Kabil Havalimanı’nda görev alması konusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 14 Haziran’da Brüksel’de yapılan görüşmede resmen gündeme geldi.

Erdoğan 9 Temmuz’da Diyarbakır’da yaptığı konuşmada, ‘‘Dün Savunma Bakanımız Amerikan Savunma Bakanı ile görüşmesini yaptı. Bu konuyla ilgili olarak biz şu anda Amerika'yla bunun yanında NATO’yla bu görüşmeleri yapmak suretiyle, Türkiye'nin Hamid Karzai’deki görev alanı ne olacak, buradan neleri kabulleniyoruz, neleri kabullenmiyoruz, bunların kararlarını aldık. NATO müzakerelerinde de Sayın Biden’la şahsım, gerek bire bir görüşmemizde, gerekse heyetler arası görüşmelerde bunları görüştük, konuştuk ve en ideal şekliyle Afganistan'daki bu adımı atmış olacağız’’ dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da dün yaptığı açıklamada Afganistan konusunda ABD ile yapılan görüşmelerin olumlu gittiğini duyurdu.

