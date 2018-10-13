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Türkiye Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 17:44 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Bu hain terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifa diliyoruz"

Türkiye, Afganistan'ın kuzeybatısındaki Tahar vilayetinde seçim mitingine düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'ın Tahar vilayetinde bugün bir seçim mitinginde meydana gelen terör saldırısı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu hain terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifa diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Afganistan'ın kuzeybatısındaki Tahar vilayetinin Rustak ilçesinde bir milletvekilinin seçim mitingine düzenlenen bombalı saldırıda 14 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Dışişleri Bakanlığı terör

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