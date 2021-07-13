Türkiye Afganistan’dan Göçü Önlemek İçin İran Sınırına Duvar Örüyor

Taleban güçlerinin son aylarda Afganistan’daki ilerleyişi ülkedeki göç hareketlerini de arttırdı.

Tacik, Özbek ve Türkmen ağırlıklı olmak üzere binlerce Afganistan vatandaşı, komşu ülkelere ulaşmaya çalışıyor.

Türkiye de uzun yıllardır Afgan göçmenlerin ulaşmaya çalıştığı ülkeler arasında yer alıyor.

Afgan göçmenler ağırlıklı kısmını yürüyerek geçirdikleri yaklaşık bir aylık bir yolculuktan sonra İran üzerinden Türkiye’ye ulaşıyor.

Ülkelerinden kaçan göçmenler, Türkiye’ye gelene kadar kaçakçılara 1000 ila 4000 dolar para ödüyor.

Türk güvenlik güçleri son dört yılda 400 bine yakın Afganistan uyruklu kişiyi yasadığı giriş yaptığı gerekçesiyle yakaladı.

Afganistan, 2011 yılında iç savaşın başlamasıyla Türkiye’ye düzensiz göçmen akışında liderliği elinde bulunduran Suriye’yi, 2018’den beri geçmiş durumda. Son dört yılda Türkiye’ye yönelik en fazla düzensiz göçün yapıldığı ülke Afganistan.

2018’de 100 bin 841, 2019’da 201 bin 437, 2020’de de 50 bin 161, bu yıl da 7 Temmuz itibariyle 25 bin 643 Afgan uyruklu düzensiz göçmen, Türk güvenlik güçlerince yakalandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, 2020 yılı itibariyle Türkiye’de uluslararası koruma altında 116 bin 400 Afgan göçmen bulunuyor.

Ancak uzmanlar Türkiye’deki göçmen sayısının bu sayının üstünde olduğunu vurguluyor.

İçişleri Bakanlığı: ‘‘Afgan göçmenlere dair videolar algı amaçlı’’

Son günlerde Afganistan’dan Türkiye’ye yönelik düzensiz göç hareketlerinin hızlandığını gösteren fotoğraf ve videoların özellikle sosyal medyada paylaşılması üzerine İçişleri Bakanlığı da Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı imzasıyla bir açıklama yayınladı.

Çataklı öncelikle sosyal medyada yer alan görüntülerin bazılarının Türkiye’yle ilgili olmadığını açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı “Bu videoların bir kısmının İran içlerinden, bir kısmının İran

