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Türkiye, Afrika'daki krizi çözdü! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni bir başlangıcın ilk adımını attık"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
11.12.2024 23:58
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Somali ve Etiyopya arasındaki anlaşmazlık Türkiye'nin arabuluculuğuyla çözüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırgınlıkları ve yanlış anlamaları aşmak suretiyle, Somali ve Etiyopya arasında barış ve işbirliğine dayalı yeni bir başlangıcın ilk adımını atmış olduk" dedi. Somali ve Etiyopya liderleri sorunun çözümü nedeniyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Türkiye, Afrika'daki krizi çözdü! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni bir başlangıcın ilk adımını attık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ve Etiyopya liderlerini Ankara'da ağırladı. Türkiye'nin arabulucuğuyla Somali ve Etiyopya arasındaki sorun çözüldü. Somali ve Etiyopya liderleri, gayretlerinden dolayı Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"YENİ BİR BAŞLANGICIN İLK ADIMINI ATMIŞ OLDUK"

"Somali-Etiyopya'da Afrika'nın bu güzide köşesinde barış ve istikrarın sağlanması temel beklentimizdir. Kırgınlıkları ve yanlış anlamaları aşmak suretiyle, Somali ve Etiyopya arasında barış ve işbirliğine dayalı yeni bir başlangıcın ilk adımını atmış olduk.

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Büyük özverilerle bu tarihi uzlaşıya vardıkları için değerli kardeşlerimi tebrik ediyor, yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ediyorum. Mutabık kalınan ortak bildirinin saygı temelinde, bölgede işbirliği, ekonomik kalkınma ve refah için temel oluşturacağına inanıyorum. Bundan sonra atacağımız adımları birlikte kararlaştırıp, bölge insanının huzur ve refahını artıracak projeleri beraber hayata geçireceğiz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİLER

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Ahmed, Somali ve Etiyopya arasındaki anlaşmazlığın çözülmesi konusunda sunduğu gayretlerden ötürü Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Etiyopya Somali Recep Tayyip Erdoğan
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