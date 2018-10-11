Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu

İSTANBUL (AA) - Gine Bissau Ticaret, Turizm ve El Sanatları Bakanı Vicente Fernandes, artık emtia ihraç etmekten uzaklaşıp imalat sektörüne yatırım yapmaya başlamaları gerektiğini belirterek, "Bunu Türk özel sektörüyle iş birliği içerisinde yapacağız." dedi.
Fernandes, Türkiye-Afrika 2. Ekonomi ve İş Forumu kapsamında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, forumda, Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında birçok ekonomik ve ticaret anlaşmaları imzalandığını söyledi.
Forumun somut sonuçlara dönüştürüleceğine inandıklarını aktaran Fernandes, "Afrika Birliği Komisyonu devam edecek. Oda için çok teşekkür ederim. Komisyon, Afrika üye devletleriyle iş birliği yapmaya devam edecek. Bütün paydaşlarla birlikte işlerimizi geliştireceğiz ve gelişmekte olan pazarlarda kendimize yer edineceğiz." diye konuştu.
Fernandes, artık emtia ihraç etmekten uzaklaşıp imalat sektörüne yatırım yapmaya başlamaları gerektiğine işaret ederek,"Bunu Türk özel sektörüyle iş birliği içerisinde yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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