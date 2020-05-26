Türkiye Afrika Ülkesi Çad'a Tıbbi Yardım Malzemesi Gönderdi

Türkiye’nin Corona virüsü salgını nedeniyle yardım gönderdiği ülkeler arasına Afrika ülkesi Çad da eklendi. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından bu sabah yapılan paylaşımla Çad’a tıbbi yardım malzemelerinin yola çıktığı belirtildi.

Çad’a gönderilen yardım malzemeleri arasında tıbbi maskeler, koruyucu giysilerle birlikte bir de ambulans yer aldı.

Yardım malzemeleri bu sabah Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir kargo uçağıyla Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan yola çıktı.

Türkiye bugüne dek aralarında Amerika, İngiltere, İtalya, İspanya, Irak, Afganistan, Irak, Gürcistan, Azerbaycan, İran, Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Karadağ, Somali ve Kolombiya’nın da bulunduğu çok sayıda ülkeye tıbbi yardım malzemeleri gönderdi.

Türkiye’nin gönderdiği yardım malzemeleri içerisinde, cerrahi maskeler, N95 maskeler, koruyucu gözlükler, siperlikler ve tulumlar yer alıyor.

