Türkiye Afrika'daki ağırlığını koruyor

PARİS (AA) - ÖMER AYDIN - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Zeki Güvercin, "Türkiye’nin Afrika’ya yeniden döndüğü" şeklinde yanlış bir algının olduğunu, oysa dün de, bugün de Türkiye'nin Afrika’da etkili bir aktör olduğunu söyledi.

Fransa’nın başkenti Paris’te temaslarda bulunan Güvercin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin son dönemde attığı adımlarla İstanbul’u bölge ticaretinin şekillendiği bir platform haline getirdiğini kaydeden Güvercin, Fransa’nın da İstanbul Platformu'nda yerini alması gerektiğini söyledi.

Güvercin, Afrika’nın sadece Fransa’nın etkili olduğu bölge olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, Fransız şirketlerinin tüm Afrika’ya ulaşmak için Türkiye ile iş birliği yapması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin Afrika'da pozitif bir imajı olduğunu ve bu nedenle Afrika’da Türkiye ile Fransa'nın iş birliği yapabileceğini kaydeden Güvercin, "Türkiye’nin başarıyla tamamladığı veya devam eden çok büyük projeler var. Sadece Fransız etkisi altındaki Afrika değil, Afrika’nın diğer bölümü de var. Sadece Fransa’nın etkisi altındaki Afrika yok, bir diğer Afrika da var. Bazı bölümlerinde iyi olabilirler ama diğer bölgelerde Türkiye’ye ihtiyaçları var." dedi.