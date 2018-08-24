HABER

Türkiye Afrika'ya "Cansuyu" olmaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 12:08 | Son Güncelleme

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği gönüllüleri, Fildişi Sahili'nde ihtiyaç sahibi bin 500 aileye kurban eti ulaştırdı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Fildişi Sahili'nde yaşayan bin 500 ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıttı.

Cansuyu Derneği, Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok yerindeki hayırseverlerin kurban bağışını, çoğunluğu Afrika'da olmak üzere 20 ülkenin 50 bölgesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Kurban organizasyonu kapsamında Fildişi Sahili'nde bulunan Cansuyu ekibi de 150 büyükbaş hayvan keserek, kurban etlerini, ülkenin farklı yerlerinde yaşayan ve partner kuruluşlarca tespit edilen bin 500 ihtiyaç sahibi aileye teslim etti.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Fildişi Sahili Yardım Koordinatörü Murat Sali, ülkenin Korhogo, Boundiali ve Tengrela şehirlerinde bin 500 aileye ulaştıklarını dile getirdi.

Kurban bayramından iki gün önce kurbanlık satım alanlarına giderek kesilecek hayvanları denetimden geçirdikten sonra satın aldıklarını ifade eden Sali, bayram namazının ardından kesimlerin gerçekleştirildiğini ve hisselere ayrılan etlerin hızla dağıtıldığını aktardı.

Fildişi Sahili'ne 4 kişilik ekiple gittiklerini söyleyen Sali, "Kurban bir ibadettir. Bu ibadeti ifa etmek için derneğimize vekalet veren bağışçılarımızın kurbanları bizlere emanettir. Bizler de bu emanetleri hakkıyla yerine ulaştırmakla mükellefiz. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Satın almadan dağıtıma kadar kendi kurbanlarımızı kesiyormuş gibi hassas davranıyoruz" dedi.

Bağışçı hissedarların isimlerinin tek tek okunarak vekalet devri yapıldığını ve kesim esnasında dini esaslara riayet ettiklerini bildiren Sali, şunları kaydetti:

"Kesim işlemini daha sonra bağışçıya ulaştırmak için videoya çekiyoruz. Kesimin ardından parçalayıp, paketlediğimiz etleri ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Fildişi Sahili'nde kestiğimiz kurbanları bin 500 aileye ulaştırdık. Bu da yaklaşık 10 bin kişi demek. Burada kurban eti dağıttığımız kardeşlerimize, hem bağışçılarımızın emanetini, hem de selamını ilettik. Oradaki muhtaç kardeşlerimizden de Türkiye'ye sonsuz sevgi ve selam getirdik. Böylece birbirini hiç görmemiş insanlar arasında gönül köprüsü kurmuş olduk. Allah yapılan bu çalışmaları ve kesilen kurbanları kabul etsin."

Sali, organizasyonu tamamladıktan sonra Abidjan'da Türkiye Büyükelçiliği'ni ziyaret edip Büyükelçi Esra Demir'e, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini sözlerine ekledi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Şile'de korkunç olay! Denize girmek yasaklandıŞile'de korkunç olay! Denize girmek yasaklandı
Marmaris plajları tıklım tıklımMarmaris plajları tıklım tıklım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fildişi Sahili Cansuyu Derneği kurban kurban bayramı yardım

En Çok Okunan Haberler

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

İlginizi Çekebilir

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler

Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Halk otobüsünde yetersiz bakiye tartışması!

Halk otobüsünde yetersiz bakiye tartışması!

Şile'de korkunç olay! Denize girmek yasaklandı

Şile'de korkunç olay! Denize girmek yasaklandı

Rus çift 5 gün boyunca denizde mahsur kaldı

Rus çift 5 gün boyunca denizde mahsur kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Otelde korkunç son! Trans kadının saçlarını kazıyıp...

Otelde korkunç son! Trans kadının saçlarını kazıyıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.