Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Fildişi Sahili'nde yaşayan bin 500 ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıttı.
Cansuyu Derneği, Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok yerindeki hayırseverlerin kurban bağışını, çoğunluğu Afrika'da olmak üzere 20 ülkenin 50 bölgesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
Kurban organizasyonu kapsamında Fildişi Sahili'nde bulunan Cansuyu ekibi de 150 büyükbaş hayvan keserek, kurban etlerini, ülkenin farklı yerlerinde yaşayan ve partner kuruluşlarca tespit edilen bin 500 ihtiyaç sahibi aileye teslim etti.
Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Fildişi Sahili Yardım Koordinatörü Murat Sali, ülkenin Korhogo, Boundiali ve Tengrela şehirlerinde bin 500 aileye ulaştıklarını dile getirdi.
Kurban bayramından iki gün önce kurbanlık satım alanlarına giderek kesilecek hayvanları denetimden geçirdikten sonra satın aldıklarını ifade eden Sali, bayram namazının ardından kesimlerin gerçekleştirildiğini ve hisselere ayrılan etlerin hızla dağıtıldığını aktardı.
Fildişi Sahili'ne 4 kişilik ekiple gittiklerini söyleyen Sali, "Kurban bir ibadettir. Bu ibadeti ifa etmek için derneğimize vekalet veren bağışçılarımızın kurbanları bizlere emanettir. Bizler de bu emanetleri hakkıyla yerine ulaştırmakla mükellefiz. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Satın almadan dağıtıma kadar kendi kurbanlarımızı kesiyormuş gibi hassas davranıyoruz" dedi.
Bağışçı hissedarların isimlerinin tek tek okunarak vekalet devri yapıldığını ve kesim esnasında dini esaslara riayet ettiklerini bildiren Sali, şunları kaydetti:
"Kesim işlemini daha sonra bağışçıya ulaştırmak için videoya çekiyoruz. Kesimin ardından parçalayıp, paketlediğimiz etleri ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Fildişi Sahili'nde kestiğimiz kurbanları bin 500 aileye ulaştırdık. Bu da yaklaşık 10 bin kişi demek. Burada kurban eti dağıttığımız kardeşlerimize, hem bağışçılarımızın emanetini, hem de selamını ilettik. Oradaki muhtaç kardeşlerimizden de Türkiye'ye sonsuz sevgi ve selam getirdik. Böylece birbirini hiç görmemiş insanlar arasında gönül köprüsü kurmuş olduk. Allah yapılan bu çalışmaları ve kesilen kurbanları kabul etsin."
Sali, organizasyonu tamamladıktan sonra Abidjan'da Türkiye Büyükelçiliği'ni ziyaret edip Büyükelçi Esra Demir'e, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini sözlerine ekledi.
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