Cansuyu Derneği, Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok yerindeki hayırseverlerin kurban bağışını, çoğunluğu Afrika'da olmak üzere 20 ülkenin 50 bölgesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Fildişi Sahili'ne 4 kişilik ekiple gittiklerini söyleyen Sali, "Kurban bir ibadettir. Bu ibadeti ifa etmek için derneğimize vekalet veren bağışçılarımızın kurbanları bizlere emanettir. Bizler de bu emanetleri hakkıyla yerine ulaştırmakla mükellefiz. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Satın almadan dağıtıma kadar kendi kurbanlarımızı kesiyormuş gibi hassas davranıyoruz" dedi.

Bağışçı hissedarların isimlerinin tek tek okunarak vekalet devri yapıldığını ve kesim esnasında dini esaslara riayet ettiklerini bildiren Sali, şunları kaydetti:

"Kesim işlemini daha sonra bağışçıya ulaştırmak için videoya çekiyoruz. Kesimin ardından parçalayıp, paketlediğimiz etleri ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Fildişi Sahili'nde kestiğimiz kurbanları bin 500 aileye ulaştırdık. Bu da yaklaşık 10 bin kişi demek. Burada kurban eti dağıttığımız kardeşlerimize, hem bağışçılarımızın emanetini, hem de selamını ilettik. Oradaki muhtaç kardeşlerimizden de Türkiye'ye sonsuz sevgi ve selam getirdik. Böylece birbirini hiç görmemiş insanlar arasında gönül köprüsü kurmuş olduk. Allah yapılan bu çalışmaları ve kesilen kurbanları kabul etsin."

Sali, organizasyonu tamamladıktan sonra Abidjan'da Türkiye Büyükelçiliği'ni ziyaret edip Büyükelçi Esra Demir'e, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini sözlerine ekledi.

