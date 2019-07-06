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Türkiye, Afrin’i madden ve manen onarıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 08:43 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu ile birlikte 20 Ocak 2018 tarihinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Afrin’de, Türkiye bölgenin maddi kalkınmasının yanı sıra manevi eğitimi için de adeta bir irfan ve irşad harekatı da düzenledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu ile birlikte 20 Ocak 2018 tarihinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Afrin’de, Türkiye bölgenin maddi kalkınmasının yanı sıra manevi eğitimi için de adeta bir irfan ve irşad harekatı da düzenledi. Türkiye Cumhuriyeti tarafından görevlendirilen ekipler halkın inançlarını daha iyi yaşaması için büyük bir çalışma başlattı. Terör örgütlerinin propagandasına yılarca maruz kalan Bölge halkı asıl İslam’ın Osmanlı’da ve Türkiye’de yaşandığını gördü.
Güvenlik güçlerinin Zeytindalı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlediği bölgede, 15 Aralık 2018-21 Haziran 2019 tarihleri arasında birçok hizmetler gerçekleştirildi.
Türk yetkilileri askeri harekatın ardından terörden arındırılan Afrin’de bölgeyi tanıma amaçlı ziyaretler yaptı. Türk görevliler her bölgeden halkla bir araya gelip halkın bilgi ve eğitim düzeyini öğrendi. Her bölgede halkın çok eksik olduğu konular üzerinde durdu. Çocukları ve yetişkinleri ayrı ayrı toplayarak her yaş grubuna uygun şekilde dini eğitim programları düzenledi. Verilen eğitimler sadece dini bilgileri içermiyordu aynı zamanda bozuk terör örgütü (PYD,PKK,DEAŞ) fikirleri karşısında bilinçlendirme ve toplum arasında birlik ve beraberlik şuurunu uyandırmaya yönelik eğitimler gerçekleşti ve gerçekleşmeye devam edildi. Şu ana kadar ziyaret edilen bütün bölgelerdeki halk Trük görevlilere eğitim aldıkları yerlerde her zaman Osmanlı Devleti’nin işgalci bir devlet olduğunu, İslam’la hiçbir alakası olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti’nin de dinsiz bir devlet olduğunu halka aşıladıklarını anlattıkları görüldü. Bölge halkı Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgede yaptığı büyük hizmetler ve görevlilerin de halk ile iç içe olup gerçekleştirdikleri hizmetleri görünce asıl İslam’ın Osmanlı ve Türkiye’de yaşandığını, örnek alınması gerekilen bir millet olduğunu beyan etti.
Bölge halkına Türkiye Cumhuriyeti’nin işgalci bir devlet olmadığını buraya işgal etmeye değil, nasıl ki Çanakkale’de Suriyeli kardeşlerimiz kan döküp şehit oldu, o gün hangi niyetle ordaydılar ise Türkiye de bugün aynı niyetle kardeşlik için, İslam dinimizin gereği için burada olduğunun fikri anlatıldı. Halk gerçekleri öğrenince, hakikati anladı.
Gidilen köylerde Osmanlı döneminden kalan eserler ve camiler olduğunu görüldü. Afrin merkezine genellikle göç olduğu için karışık fikirler bulunduğu tespit edildi. Buna karşılık Kuran Kursu hocalarına Selefi, Radikal ve PKK, PYD, YPG, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı eğitimler verildi. Öğrenciler bunun üzerine yetiştirilmeye başlandı.
Türk görevlilerin tespitleri arasında Şeyhül Hadid bölgesinde rastladığımız halk arasında güneşe tapıldığı yer aldı. Güneş doğduğunda kalkıp güneşe bakarak kurt gibi uludukları görüldü. Bölgenin halkı terör örgütlerinden gördüğü zulümlerden dolayı çekingen davrandıklarını konuşmaya korktuklarını gören görevliler bu sebepten dolayı oranın hassasiyetine göre hizmetler yapıldı. Bülbül bölgesinde halktan bazı kişilerin ağaca taptığını, ağacın yanına geçip dua eder gibi ellerini açıp ibadet ettiklerine şahit olundu.
Türkiye’nin eğitim faaliyetleri
Yapılan gözlemler sonucunda birçok caminin ağır bir şekilde hasar aldığı Türkiye Diyanet Vakfı’na bildirilerek ve tadilatları başarılı şekilde yapıldı. Birçok camide Kuran-ı Kerim öğretmek,halkaları dini bilgiler eğitimi ve bozuk fikirlerle mücadele üzerine hocalar yetiştirildi.
Bozuk fikirler
Bölgede göreline Selefilik, radikalcilik ve terör örgütü fikirleri PKK, PYD, DEAŞ’e karşı mücadele edecek hocalar yetiştirildi.
Üsame Bin Zeyt Camisinde Ramazan ayında yaklaşık 150 Alime yönelik iftar programı düzenlendi ve Alimlerle bozuk fikirler karşısında mücadele ile ilgili istişareler yapıldı. Camilere Kuran-ı Kerim eğitimi vermesi için hocalar tayin edildi. Öğrencilere takke Elifba ve Kuran-ı Kerim hediye edilidi. Her ilçedeki köyler birer birer dolaşılıp halk ile bir araya gelindi. Halkın sıkıntıları ve ihtiyaçları dinlendi ve elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olduk. Birçok gençlik semineri düzenlendi. Ramazan ayında bazı köylerde dini faaliyetler ve teravih namazı için geçici uygun yerler ayarlandı. Taşınabilir ses sistemleri alındı. Bazı köylerde çocuklara kırtasiye malzemesi ve oyuncaklar hediye edildi. Ramazan ayında birçok kez iftar programları düzenlendi. 35 eğitimli hocaya maaş bağlandı.
Ulaşılan kişi ve yerler
Türk görevliler tarafından eğitim çalışmaları kapsamında yaklaşık ; 200 hoca, 30 alim ve 1000 çocuk öğrenciye ulaşıldı.
Afrin bölgesi, Cinderes bölgesi, Bülbül bölgesi, Şeyhül Hadid bölgesi, Raco bölgesi, Şerran bölgesi, Mabetli bölgesi, Rai bölgesi, Çobanbey bölgesi Türk görevlilerin faaliyet yaptıkları bölgeler arasında yer aldı.

Türkiye, Afrin’i madden ve manen onarıyor

Türkiye, Afrin’i madden ve manen onarıyor

Türkiye, Afrin’i madden ve manen onarıyor

Türkiye, Afrin’i madden ve manen onarıyor

Türkiye, Afrin’i madden ve manen onarıyor

Türkiye, Afrin’i madden ve manen onarıyor

Türkiye, Afrin’i madden ve manen onarıyor

Türkiye, Afrin’i madden ve manen onarıyor

Türkiye, Afrin’i madden ve manen onarıyor

Türkiye, Afrin’i madden ve manen onarıyor

Türkiye, Afrin’i madden ve manen onarıyor

Türkiye, Afrin’i madden ve manen onarıyor

Türkiye, Afrin’i madden ve manen onarıyor

Türkiye, Afrin’i madden ve manen onarıyor

Türkiye, Afrin’i madden ve manen onarıyor

Türkiye, Afrin’i madden ve manen onarıyor

Türkiye, Afrin’i madden ve manen onarıyor

Türkiye, Afrin’i madden ve manen onarıyor

Türkiye, Afrin’i madden ve manen onarıyor

Türkiye, Afrin’i madden ve manen onarıyor

Türkiye, Afrin’i madden ve manen onarıyor

Türkiye, Afrin’i madden ve manen onarıyor

Türkiye, Afrin’i madden ve manen onarıyor

Türkiye, Afrin’i madden ve manen onarıyor

Türkiye, Afrin’i madden ve manen onarıyor

Türkiye, Afrin’i madden ve manen onarıyor

Türkiye, Afrin’i madden ve manen onarıyor

Türkiye, Afrin’i madden ve manen onarıyor

Türkiye, Afrin’i madden ve manen onarıyor

Türkiye, Afrin’i madden ve manen onarıyor

Türkiye, Afrin’i madden ve manen onarıyor
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