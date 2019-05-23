"Türkiye Ahıska Türklerine destek vermeye devam ediyor"

Bakan Çavuşoğlu, "Kazakistan devletine ve halkına, 75 yıl önce topraklarını, yurdunu ve evlerini Ahıska Türklerine açtıkları için şükranlarımızı sunuyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız." dedi. Çavuşoğlu, başta Kazakistan'ın birinci cumhurbaşkanı ve Türk dünyasının aksakalı Nursultan Nazarbayev olmak üzere Ahıska Türklerine sahip çıkan tüm Kazak yöneticilere teşekkür etti.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Çimkent'te Ahıska Türklerini birlik içinde görmekten ve onlarla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında, Çimkent'te Ahıska Türkleri ile iftarda bir araya geldi.

ÇİMKENT/ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ahıska Türklerine destek vermeye devam ettiğini belirterek, Türkiye'deki 40 bin civarındaki Ahıska Türk'ünün yaklaşık yarısına Türk vatandaşlığı verdiklerini, geri kalanlar için de işlemlerin tamamlandığını belirtti.

Çavuşoğlu, "Buralar bizlerin ata yurdudur. Bu ata yurdumuzda, Kazak ve Ahıskalı kardeşlerimiz ile soydaşlarımızla buluşmak bizim için her zaman anlamlıdır." ifadesini kullandı.

Kazakistan'ın halihazırda 130'tan fazla değişik din ve etnik gruptan insanın huzur ve barış içinde yaşadığı bir ülke olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bunun da mimarı aksakalımız Nursultan Nazarbayev'dir. İnşallah yarın iftardan sonra eski adıyla Astana yeni adıyla başkent Nur Sultan'a geçiyoruz. Dışişleri Bakanı (Beybut Atamkulov) ve Cumhurbaşkanı (Kasım Cömert) Tokayev ile yapacağımız görüşmelerden sonra aksakalımız Nursultan Nazarbayev'le de görüşme imkanımız olacak. Kendisine bir kere daha yüz yüze şükranlarımızı ve saygılarımızı sunma fırsatımız olacak."

- "Türk vatandaşlığı verilen Ahıska Türklerinin sayısını artıracağız"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ahıska Türklerine destek vermeye devam ettiklerini belirten Çavuşoğlu, Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda 3 bin civarında Ahıska Türk'ünün Türkiye'ye getirilerek, Erzincan ve Bitlis bölgesine yerleştirildiğini hatırlattı.