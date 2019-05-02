Türkiye aileye güvende yüzde 94 ile ilk sıralarda yer alıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, istatistiklere göre nüfusun yüzde 74’ünün en çok aileleri ile mutlu olduğunu ve aileye güven açısından Türkiye’nin yüzde 94 ile ilk sıralarda yer aldığını belirterek, “Gençlerimize evlilik kurumunun değerini, önemini daha iyi anlatmalıyız" dedi.

’Aileye değer, Türkiye’ye değer’ temasıyla düzenlenen 7. Aile Şurası’nın açılışı, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı program tanıtım filmi ile başladı. Şuranın açılışında konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Aile nedir, ailenin size ilk çağrıştırdığı nedir diye soracak olsak zannediyorum ki buradaki herkes zihnindeki en olumlu / en sıcak kelimeyi aileye hasreder. Aile, yuvadır, güvendir, huzurdur der. Aile, iyi günde kötü günde bir arada olmaktır, paylaşmaktır der. Aile, büyüklerimizle beraber olduğumuz sofralardır der. Aile denince bizim ilk aklımıza gelen ise ailenin başlı başına bir değer oluşu. Daha da doğrusu değerlerin kaynağı oluşu. İşte biz, bu değere sahip çıkmak için bugün buradayız. #AileyeDeğer demek için buradayız" dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Ünlüler ve çocuklarının benzerliklerine inanamayacaksınız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum AK Parti'li Dağ, İzmir'deki statlarla ilgili CHP'yi eleştirdi

“Aileye güven açısından Dünya Aile Haritası Raporu’nda ilk sıralarda yer almaktayız”

"Buradan da hareketle aileyi ülkemizin dünü, bugünü ve yarını için en önemli stratejik gücü olarak görüyor, bakış açımızı ’aileye değer, Türkiye’ye değer’ diyerek özetliyoruz" diyen Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TÜİK’in 2018 yaşam memnuniyeti istatistiklerine göre, ülkemiz nüfusumuzun yüzde 74’ü kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade ediyor. Aileye güven açısından da Dünya Aile Haritası Raporu’nda yüzde 94’lük oran ile ilk sıralarda yer almaktayız. Öncelikle, aile kurumu ve meseleleri üzerine mesai vermenin vakit kaybı değil, hepimiz için önemli bir sorumluluk, bir vazife olduğunu vurgulamak isterim. Aile değerlerinde yaşanacak en ufak bir yıpranma, bir çözülme, öngörülemediği ve tedbir alınmadığı takdirde toplumun huzur ve barışını hızla tehdit eder noktaya gelebiliyor. Zira, aile hem sosyolojik hem ekonomik açıdan toplumu değiştiren ve dönüştüren muazzam bir güce sahip. Ve bu gücü sağlam ve sağlıklı bir şekilde muhafaza etmek için tüm dünyada genel olarak izlenen politikaları; evlilik öncesine odaklı, nüfusa odaklı, aile içi barış, huzur ve mutluluğun tesisine ve devamına odaklı, aile ve iş yaşamı arasında denge kurulmasına odaklı diye sınıflandırabiliriz."

Ailenin sürekliliğinin, temeli sağlam, çatısı güçlü bir evlilik kurumuyla idame ettirilebileceğine dikkat çeken Bakan Selçuk, "Nikah benim sünnetimdir’ diyen bir peygamberin ümmeti olarak evlilik kurumunun oluşturulması, can ve mal emniyeti, akıl ve din emniyetinin yanı sıra neslin emniyeti için de bir haktır. Bu nedenle kadın ve erkek arasında sevgi, saygı, sorumluluk, sadakat ve sabra dayalı evlilik kurumu, güçlü aile yapısının temelidir. OECD ülkeleri ile kıyasladığımızda evlenme oranında ilk ülkeyiz; boşanma oranında ise sonda yer alan ülkelerdeniz. Bu ülkemiz elbette göreli bir avantaj. Bu avantajımızı kaybetmeden muhafaza etmek için, gençlerimize evlilik kurumunun değerini, önemini daha iyi anlatmalıyız. Aile yapısının sağlıklı ve sağlam olması yalnız kendi üyeleri için değil, çevresi ve toplum için de bir denge ve güven unsuru. Bu bağlamda, ailenin korunması ve güçlendirilmesi hususunda bireylere ve ailelere düşen sorumluluklar kadar, bizler de sosyal devlet olarak görevlerimizin farkındayız. Bakanlık olarak bu konuyu önemsiyor, dinamik nüfus yapımızı korumak için çeşitli uygulamalarla evliliği teşvik ediyoruz" diye konuştu.

“Sorunların çözüm merkezine aileyi koyduk”

Aile olma yolunda ilerleyen gençlere sadece maddi olarak değil, eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile de destek olduklarını söyleyen Bakan Selçuk, “Eğitim ailede başlar” ilkesinden hareketle hazırladıkları Aile Eğitim Programı’nın bilgi çağının gereklerine uygun olarak ailelerin yaşam kalitesini arttırmaya dönük önemli bir adımları olduğunu kaydetti. "Aileyi korumak için aileye ve çocuğa yönelik şiddet ve istismar vakalarını yakınen takip ediyor; gerekli idari ve hukuki mekanizmaları harekete geçiriyoruz" ifadesini kullanan Selçuk şunları kaydetti:

"Koruyucu ve önleyici hizmetlerimizde de aileyi esas alarak, sorunların çözüm merkezine aileyi koyduk.1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız (SYDV), 325 Sosyal Hizmet Merkezimiz (SHM), 201 Aile Destek Merkezimiz (ADEM), 24 Sosyal Dayanışma Merkezimiz (SODAM) ile ihtiyaç duyan her aileye sosyal hizmetlere ve yardımlara ulaşması için imkanlar sağlamaktayız. Ülkemizde ailenin en büyük destek mekanizmalarından biri de sosyal güvenlik sistemimiz. Sosyal Güvenlik Sistemimiz doğumdan ölüme ve hatta kişinin vefatından sonra da aile üyelerine dayanak olmaya devam ediyor. Ailede annenin, babanın ya da bir evladın çalışmasıyla tüm aileyi sosyal güvence altına alıyor, ücretsiz sağlık hizmeti veriyoruz. Bu doğrultuda hedefimiz, çalışanı olmayan hanenin kalmaması. Çalışabilir durumda olup da hiç çalışan bireyi olmayan hanelere daha yoğun odaklanacağız. Kadınlarımızın aile ve iş yaşamı dengesini kolaylaştırmak adına da yarım çalışma uygulaması, ebeveynler için kısmi zamanlı çalışma hakkı, istihdam teşvikleri gibi düzenlemeler, hayata geçirdiğimiz uygulamalardan sadece bir kaçı" şeklinde konuştu.

Türkiye’de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,4 kişi olan 22,7 milyon hanenin mevcut olduğunu belirten Bakan Selçuk şu bilgileri verdi:

"Hane halklarının yüzde 66’sı çekirdek ailelerden oluşurken, tek kişilik hane halklarının oranı ise yüzde 15 civarında. Cumhurbaşkanımızın ailelerimizi büyütme tavsiyesi çerçevesinde, 3’e çıkardığımız doğum borçlanma hakkı ile bir yandan aileyi korurken, diğer yandan çocuk sahibi olmayı teşvik ediyoruz. Çocuk sahibi olmayı teşvik amacıyla, 2014 yılında tüp bebek denemesi hakkını da 2’den 3’e çıkardık. Aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi için sağlıklı ve güvenli yetişmiş olan nesillere ihtiyacımız var. Koruyucu ailelik ve evlat edindirme modellerimize ilaveten, ülkemizde sosyoekonomik yönden dezavantajlı 126 bin çocuğumuzun da öncelikle hayatlarını aileleri yanında devam ettirmelerine katkıda bulunmak için Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti sunuyoruz. Ülkemizde 0-17 arası yaş grubundaki çocukların yüzde 93’ü anne ve babası ile birlikte yaşamakta. Bu oranla ülkemiz, ebeveynleriyle birlikte yaşayan çocuklar bakımından OECD ülkeleri içinde birinci sırada yer alıyor. Bu nedenle, sağlıklı nesiller, güçlü aileler için annelerimize-babalarımıza çok önemli görevler düşmekte."