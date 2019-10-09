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"Türkiye, AK Parti ile çok değişti, çok gelişti, çok güçlendi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 19:14 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: - "Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti ile çok değişti, çok gelişti, çok güçlendi. Yine bu yolculuk devam edecek eminim, önemli süreçlerden de geçiyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti ile çok değişti, çok gelişti, çok güçlendi. Yine bu yolculuk devam edecek eminim, önemli süreçlerden de geçiyoruz." dedi.

Yavuz, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otelde AK Parti İlçe Teşkilatınca düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ev sahipliğinden dolayı ilçe teşkilatına teşekkür ederek, partide görev yapmış eski yöneticilerle buluşmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

İnegöl'ün AK Parti davasına çok büyük destek verdiğini anlatan Yavuz, "Zaten AK Parti sizin elinizle kuruldu ve siz her seferinde verdiğiniz destekle dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı hep başımızda tuttunuz, size bu nedenle ne kadar teşekkür etsek azdır. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti ile çok değişti, çok gelişti, çok güçlendi. Yine bu yolculuk devam edecek eminim, önemli süreçlerden de geçiyoruz." diye konuştu.

Yavuz, AK Partili'lerin kesintisiz desteğinin süreceğine inandığını, Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti'nin şemsiyesi altında yeni ufuklara doğru yolculuğa devam edeceklerini sözlerine ekledi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman da partinin hizmetlerine devam edeceğini ve kendilerinin de milletin hizmetçisi olduklarını vurguladı.

Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eski TBMM başkanlarından Köksal Toptan, Yıldırım Akbulut, Cemil Çiçek ile AK Parti milletvekilleri ve partililer katıldı.

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