Türkiye Akdeniz’in Doğusunda Sondaj Çalışmalarına Başladı

Türkiye Akdeniz’in doğusunda doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına başladı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait sondaj gemisi Fatih, Antalya açıklarındaki Alanya-1 kuyusunda sondaj yapıyor.

Enerji uzmanı Emin Emrah Danış’a göre Türkiye’nin sondaj faaliyetleri içinde Akdeniz; İsrail, Mısır ve Kıbrıs’ın bölgede bulduğu doğalgaz kaynakları nedeniyle öncelik arz ediyor.

Amerikan petrol ve doğalgaz şirketi ExxonMobil, Kıbrıs’ın güney doğusundaki 13’üncü parselde yıl sonuna kadar sondaj çalışmalarına başlamaya hazırlanıyor.

Türkiye, Kıbrıs Rum kesiminin tek taraflı sondaj çalışmalarının Kıbrıs Türkleri’nin haklarını ihlal ettiğini söylüyor.

Türkiye ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kıta sahanlığının Kıbrıs Rum kesiminin münhasır ekonomik bölgesiyle çakıştığını öne sürüyor.

Fatih sondaj gemisini ziyaret eden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “Tek taraflı, gayrimeşru ve Türkiye'nin hakkını engellemeye yönelik adım atmaya tevessül edenlere, uluslararası hukuktan doğan haklarımızı ve KKTC’nin haklarını sonuna kadar her platformda koruyacağımızı bildirmek isterim” diye konuştu.