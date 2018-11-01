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Türkiye Akdeniz’in Doğusunda Sondaj Çalışmalarına Başladı

01.11.2018 23:38 | Son Güncelleme

Türkiye Akdeniz’in doğusunda doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına başladı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait sondaj gemisi Fatih, Antalya açıklarındaki Alanya-1 kuyusunda sondaj yapıyor

Türkiye Akdeniz’in Doğusunda Sondaj Çalışmalarına Başladı

Türkiye Akdeniz’in doğusunda doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına başladı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait sondaj gemisi Fatih, Antalya açıklarındaki Alanya-1 kuyusunda sondaj yapıyor.

Enerji uzmanı Emin Emrah Danış’a göre Türkiye’nin sondaj faaliyetleri içinde Akdeniz; İsrail, Mısır ve Kıbrıs’ın bölgede bulduğu doğalgaz kaynakları nedeniyle öncelik arz ediyor.

Amerikan petrol ve doğalgaz şirketi ExxonMobil, Kıbrıs’ın güney doğusundaki 13’üncü parselde yıl sonuna kadar sondaj çalışmalarına başlamaya hazırlanıyor.

Türkiye, Kıbrıs Rum kesiminin tek taraflı sondaj çalışmalarının Kıbrıs Türkleri’nin haklarını ihlal ettiğini söylüyor.

Türkiye ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kıta sahanlığının Kıbrıs Rum kesiminin münhasır ekonomik bölgesiyle çakıştığını öne sürüyor.

Fatih sondaj gemisini ziyaret eden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “Tek taraflı, gayrimeşru ve Türkiye'nin hakkını engellemeye yönelik adım atmaya tevessül edenlere, uluslararası hukuktan doğan haklarımızı ve KKTC’nin haklarını sonuna kadar her platformda koruyacağımızı bildirmek isterim” diye konuştu.

Şubat ayında Türk savaş gemileri Kıbrıs’ın güney doğusunda doğalgaz aramak için gerekli lisansa sahip İtalyan Eni gemisinin faaliyetlerini engellemişti.

Bundan günler önce Eni, Kıbrıs’ın güney batısında önemli bir kaynak bulduğunu açıklamıştı.

Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye’nin iddialarını reddediyor ve doğalgaz arama çalışmalarının uluslararası hukuka uygun olduğunu savunuyor.

Kıbrıs Rum hükümet sözcüsü Prodromos Prodromou, Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada yeni keşfedilen doğalgaz yataklarından elde edilecek potansiyel zenginliğin Rum ve Türk tüm Kıbrıslılara ait olduğunu söyledi ve adayı birleştirecek bir barış anlaşmasının imzalanmasıyla adil şekilde paylaşılacağını kaydetti.

Fransız Total de Kıbrıs’ın güney kıyılarında petrol ve doğalgaz arama lisansına sahip şirketler arasında.

2011’de merkezi Teksas’ta bulunan Noble Energy,bölgede 4,5 milyar metre küp doğalgaz kapasitesine sahip bir saha bulmuştu.

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