KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Şu anda Türkiye'nin dışında Türkiye aleyhine çalışan en önemli örgüt FETÖ'dür. Buradan gidenler orada örgütlendiler. Oradaki istihbarat örgütlerinin kucağına düştüler. Beraberler. 'Türkiye'ye kötülük olsun' diye yapmadıkları bir numara kalmadı. Her türlü kötülüğü de yapmaya devam ediyorlar." dedi.

Talas Belediyesinin "Belediye Mahallemizde" projesi kapsamında ilçe belediye başkanlarıyla Başakpınar Mahallesi'nin meydanında halkla buluşan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, çok zor bir coğrafyada yaşadıklarını söyledi.

Etraflarına baktıklarında, gönül coğrafyası diye tarif ettikleri gerek Türk cumhuriyetleri gerekse İslam beldelerinde bir tane huzurlu, yangın yeri olmayan ve ayakta kalmış ülke olmadığını belirten Özhaseki, adeta bir ateş çemberi içerisinde olduklarını vurguladı.

Özhaseki, Türkiye üzerinde de çok oyun oynandığına işaret ederek, "Önce PKK, daha önce sol-sağ kavgası, sonra FETÖ diye bir bela. En son üç senedir de ekonomi üzerinde oynadıkları oyunlarla bizlere diz çöktürmek için ellerinden geleni yaptılar. Bunların içerisinde en tehlikelisi FETÖ belasıdır. Niye? Dindar görünümlü, içimizden geliyor. Çünkü hepimizde milli duygular söz konusu olduğunda kimseye laf söylettirmeyiz. Hepimiz milletimizi severiz, dinimize de laf söylettirmeyiz." diye konuştu.