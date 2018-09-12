Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci

Türkiye'deki ortalama yaşam süresi ise Avrupa'nın üzerinde.Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıkladığı rapora göre Avrupalılar daha uzun yaşıyor, ama zararlı alışkanlıklarından ise vazgeçemiyorlar. Raporda sigara, alkol ve şişmanlığın Avrupalıların en büyük sorunları olduğu belirtilen rapora göre Türkiye ise en az alkol tüketen ülkeler arasında.

Avrupa kıtasıyla Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin de dâhil olduğu 53 ülkeyi kapsayan raporda Almanların önde gelen sağlığa zararlı alışkanlığının alkol tüketmek olduğuna işaret edildi. Alman haber ajansı dpa sorularını yanıtlayan DSÖ uzmanı Claudia Stein, 15 yaşın üzerindeki Avrupalıların yılda 8,6 litre saf alkol tükettiklerini, Almanya'da ise bu miktarın 11 litreye çıktığını söyledi.

Alkol alışkanlığında ilk sırayı yılda ortalama 15,2 litreyle Litvanya alıyor. Alkollü içki kullanma alışkanlığının azaldığı Rusya'da (ortalama 10,1 litre) trafik kazalarında da gerileme kaydedilmiş. Yıllık ortalama alkol tüketimi 2,0 litre olan Türkiye ise Azerbaycan'dan sonra en az alkol tüketilen ülkeler arasında yer alıyor. Azerbaycan sonuncu, Türkiye ise sondan ikinci sırada.