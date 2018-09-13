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Türkiye'nin 'alkol tüketim' tablosu belli oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 13.09.2018 09:22 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre Türkiye en az alkol tüketen ülkeler arasında. Türkiye'deki ortalama yaşam süresi ise Avrupa'nın üzerinde.

Türkiye'nin 'alkol tüketim' tablosu belli oldu

Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıkladığı rapora göre Avrupalılar daha uzun yaşıyor, ama zararlı alışkanlıklarından ise vazgeçemiyorlar. Raporda sigara, alkol ve şişmanlığın Avrupalıların en büyük sorunları olduğu belirtilen rapora göre Türkiye ise en az alkol tüketen ülkeler arasında.

Avrupa kıtasıyla Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin de dâhil olduğu 53 ülkeyi kapsayan raporda Almanların önde gelen sağlığa zararlı alışkanlığının alkol tüketmek olduğuna işaret edildi. Alman haber ajansı dpa sorularını yanıtlayan DSÖ uzmanı Claudia Stein, 15 yaşın üzerindeki Avrupalıların yılda 8,6 litre saf alkol tükettiklerini, Almanya'da ise bu miktarın 11 litreye çıktığını söyledi.

Alkol alışkanlığında ilk sırayı yılda ortalama 15,2 litreyle Litvanya alıyor. Alkollü içki kullanma alışkanlığının azaldığı Rusya'da (ortalama 10,1 litre) trafik kazalarında da gerileme kaydedilmiş. Yıllık ortalama alkol tüketimi 2,0 litre olan Türkiye ise Azerbaycan'dan sonra en az alkol tüketilen ülkeler arasında yer alıyor. Azerbaycan sonuncu, Türkiye ise sondan ikinci sırada.

HAYAT BEKLENTİSİ

Hayat beklentisi ortalamasının en yüksek olduğu Avrupa ülkeleri İsviçre ve Lüksemburg. Bu iki ülkede ortalama hayat beklentisi 83 yılı buluyor. Almanya'da dünyaya gelen kız ve erkek çocuklarını ortalama 81 yıllık bir hayat bekliyor.

Yaşam süresi Avrupa ortalamasının üzerinde yer alan Türkiye'de dünyaya gelen biri ortalama 78 yaşına kadar yaşayabiliyor.

ŞİŞMANLIK

Avrupa'da yaşayanların yarıdan fazlası şişman sayılıyor. Aşırı kiloluların oranının artmakta olduğuna dikkat çeken Stein, çoğu ülkede şişmanların büyük bölümü erkeklerin oluşturduğunu, ancak obeziteye kadınların daha çok yakalandığını belirtti.

Raporda obezitenin Almanya'daki çocuklar arasında da yaygınlaşmasının endişe verici olduğu dile getiriliyor.

Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi ülkelerin de dâhil olduğu ‘Avrupa Bölgesi'nde yaşayan 900 milyonluk nüfusu kapsayan sağlık raporu üç yılda bir yayımlanıyor.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
aynen alkolü az uyuşturucuyu bol kullanan bir nesil yetişiyor türkiyede.
hele bir fiyatları yarıya düşürün bakın nasıl birinci oluyoruz..bi şişe bira 12 tl olursa içilmez tabi...ayrıca kaçak içki daha çok satılıyor.
Alkol içmeyin rakı için
şaraba ekmek doğrayıp kahvaltı yapanı gördü bu gözler nasıl en az tüketen ülke oluyoruz
Bizde neden az tüketiliyor ? Çünkü pahalı. Almanya'da adam 1 gün çalışıp 6 şişe rakı alırken bizde 3 gün çalışıp 1 şişe rakı alabiliyorsun.
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