Türkiye-Almanya Arasında Yeni Kriz

Almanya, Türkiye’de görevli üç Alman gazetecinin süresi dolan basın kartlarının uzatılmaması ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Almanya’da terör örgütü toplantılarına katılanları kasteden sözlerinin ardından Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Federal Dışişleri Bakanlığı’nın internet sayfasında yer alan yeni uyarıda, Türkiye’de tatil planlayanlara yönelik olarak, "Alman hukuk anlayışında ifade özgürlüğü olarak değerlendirilen düşünceler, Türkiye'de mesleki anlamda kısıtlamalara ve cezai işlemlere yol açabilir" denildi. Uyarıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözleri kastedilerek, “Bazı tutuklanmalar, Türkiye’de terörist olarak sınıflandırılan ve ‘FETÖ’ olarak dillendirilen Gülen hareketi gibi örgütlerle bağlantılı kişilere yönelik olarak gerçekleşiyor” ifadesi yer aldı.

Türk hükümetinin Alman medyasının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik yeni önlemler almasının da ihtimaller arasında olduğu öne sürülen uyarıda, son yıllarda Türkiye’ye seyahat eden çok sayıda Alman vatandaşının "keyfi olarak tutuklandığı" iddia edildi. Basın kartları uzatılmayan Alman gazetecilerin durumuna atıfta bulunulan uyarıda, "çok sayıda gazetecinin çalışma izinleri neden gösterilmeden iptal edildi" ifadesi yer aldı. Metinde, Türkiye’nin çok sevilen bir tatil destinasyonu olduğu ve turistlere genel olarak "candan ve açık" davranıldığı da belirtildi.