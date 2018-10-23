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Türkiye-Almanya ekonomik ilişkileri JETCO'da masaya yatırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 16:48 | Son Güncelleme

Türkiye ve Almanya arasındaki ticaret, ekonomi ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik kurulan Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesinin 1. Dönem Toplantısı 25 Ekim'de Ankara'da yapılacak - Toplantıda, ticaret ve yatırım ilişkileri, iki ülke eximbankları arasında iş birliği, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, turizm konuları, enerji alanında iş birliği, teknoloji, bilim ve inovasyon, KOBİ'lere yönelik iş birliği gibi konular ayrıntılı olarak ele alınacak

Türkiye ve Almanya arasındaki ticaret, ekonomi ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik kurulan Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesinin (JETCO) 1. Dönem Toplantısı 25 Ekim Perşembe günü Ankara'da yapılacak.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Almanya Ekonomik İşler ve Enerji Bakanı Peter Altmaier başkanlığındaki bir heyet, 25-26 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek.

Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesi, yeni iş birliği olanaklarının tespit edilmesi, iki ülke özel sektörleri arasındaki temasların artırılması ve ikili ticari ve ekonomik ilişkilerde karşılaşılan sorunlara çözüm yolları bulunması amacıyla 2013'te tesis edilen JETCO'nun 1. Dönem Toplantısı, 25 Ekim'de Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Altmaier'in başkanlıklarında Ankara'da gerçekleştirilecek.

Alman heyetinde, ülkenin önde gelen firmalarının üst yöneticilerinden oluşan geniş katılımlı grup da yer alacak.

Söz konusu toplantıda, ticaret ve yatırım ilişkileri, iki ülke eximbankları arasında iş birliği, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, turizm konuları, enerji alanında iş birliği, teknoloji, bilim ve inovasyon, KOBİ'lere yönelik iş birliği gibi çok çeşitli konular ayrıntılı ele alınacak.

Toplantı sonunda Pekcan ile Altmaier tarafından, Türkiye-Almanya JETCO 1. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı imzalanacak.

Altmaier'in ziyaret sırasında, JETCO toplantısının yanı sıra iki ülke özel sektör kuruluşları ve firmalarının katılımlarıyla Türkiye-Almanya İş ve Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı da yapılacak.

- Türkiye'nin ihracatında ilk sırada

Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilere ilişkin bilginin de yer aldığı açıklamada, "Almanya, siyasi, ticari ve ekonomik açıdan Türkiye'nin önde gelen ortaklarından biri" olarak tanımlandı.

Açıklamada yer alan bilgilere göre, Almanya, Türkiye'nin ihracatında geçen yıl 15,1 milyar dolarla birinci, ithalatında ise 21,3 milyar dolarla Çin'den sonra ikinci sırada yer aldı. Bu yılın 8 aylık döneminde ise Almanya'ya olan ihracat geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9'luk artışla 10,7 milyar dolara yükseldi. Bu ülkeden yapılan ithalat ise bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 14,1 milyar dolar oldu.

Açıklamada, Almanya'nın, Türkiye'nin ihracatında uzun yıllardır birinci sıradaki yerini koruduğu, bu ülkenin Türkiye'de 9,3 milyar doların üzerinde uluslararası doğrudan yatırım stoku bulunduğu kaydedildi.

- Son 2 ayda diplomasi trafiği yoğunlaştı

Türkiye'de 7 bin 200'e yakın Alman şirketinin faaliyet gösterdiği ifade edilen açıklamada, Almanya'nın bu rakamla Türkiye'de en fazla şirketi bulunan ülkeler arasında ikinci sırada yer aldığı bildirildi. Türkiye'nin Almanya'da 2,4 milyar dolar doğrudan yatırımı bulunduğunun da altı çizildi.

Açıklamada, son dönemde iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlerin sayısında da önemli bir artış görüldüğü anımsatılarak, bu kapsamda Ticaret Bakanı Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 21 Eylül'de Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27-29 Eylül'deki Almanya ziyaretinin de iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı niteliğinde olduğu vurgulanan açıklamada, Bakan Altmaier başkanlığındaki heyetin ziyaretinin son 2 aylık dönemde üçüncü önemli karşılıklı ziyaret olduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) Ticaret Bakanlığı Türkiye

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