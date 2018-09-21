Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkileri Toplantısı

BERLİN (AA) - Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Türkiye'nin son derece güçlü ve ekonomik açıdan sağlıklı bir ülke olduğunu söyledi.

Altmaier, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile yapılan görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin geçen yıllarda ciddi ekonomik büyüme kaydettiğini belirterek, ''Türkiye son derece güçlü ve esasen ekonomik açıdan sağlıklı bir ülkedir. Bu hepimizi iyimser kılıyor elbette halihazırda karşı karşıya olduğu sorunları aşabileceği yönünde. Bunun gerçekleşmesi bizim çıkarımıza olacaktır.'' diye konuştu.

Altmaier, Türkiye’nin birçok zorluğu kendi başına aşabilecek gücü olduğu için ekonomik destek konusunun görüşmede gündeme gelmediğini vurguladı.

Gelecek hafta gerçekleştirilecek Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesinin samimi ve yapıcı olacağı konusunda emin olunmasını isteyen Altmaier, ''İlişkiler açısından yeni bir sayfa açılacaktır.'' dedi.