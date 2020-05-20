Türkiye Almanya Fransa ve İngiltere Dışişleri Bakanları'ndan Toplantı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bölgesel konuları ele aldıkları bir toplantıda telekonferans yöntemiyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘‘Toplantıda, Dörtlü Zirve sonuçları ışığında, COVID-19 salgınıyla mücadelede mevcut durum ve atılabilecek ortak adımlar ile Suriye, Libya, Irak başta olmak üzere bölgesel konularda yaşanan son gelişmeler ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Son derece samimi bir ortamda geçen toplantı, bu konularda görüş alışverişi yapılması bağlamında yararlı olmuştur. Dışişleri Bakanları, bu çerçevede tekrar bir araya gelmek konusunda mutabık kalmıştır’’ denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada ‘‘Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa Dışişleri Bakanları’yla yaptığımız video konferans görüşmesinde, KOVİD-19’la mücadele ve salgın sonrası dönemde atılabilecek adımlar, başta Suriye, Libya ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldık’’ ifadelerini kullandı.

