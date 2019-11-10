HABER

"Türkiye ana ticaret ortaklarımız arasında en üst sırada"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 16:57 | Son Güncelleme

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin: - "(Türkiye ile) Son 15 yıllık süre içerisinde 30 milyar doların üzerinde ürün ve hizmet takası gerçekleşmiştir. Bu da Türkiye'yi bizim ana ticaret ortaklarımız arasında en üst sıraya yerleştirmektedir. 2019'un sadece 9 aylık zamanı içerisinde ikili ticaretimiz yüzde 68'e genişlemiş, 2,3 milyar dolara varmıştır" - "Kazakistan'ı en büyük ve doğrudan transit yeri ve ulaştırma alanında bir merkez haline getirmeye çalışıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Türkiye'de artan, sürekli gelişmekte olan bir iş birlikleri olduğunu belirterek, "Son 15 yıllık süre içerisinde 30 milyar doların üzerinde ürün ve hizmet takası gerçekleşmiştir. Bu da Türkiye'yi bizim ana ticaret ortaklarımız arasında en üst sıraya yerleştirmektedir. 2019'un sadece 9 aylık zamanı içerisinde ikili ticaretimiz yüzde 68'e genişlemiş, 2,3 milyar dolara varmıştır." dedi.

Mamin, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Kazakh Invest ev sahipliğinde Şişli'deki bir otelde düzenlenen Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a kendilerini Türkiye'ye davet ederek ülkeler arasındaki iş birliğini tartışma fırsatını yarattığı için teşekkür etti.

Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve reform insanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anısını da yad eden Mamin, Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in de aynı şekilde modern ve rekabetçi bir ekonomi ortaya koyduğunu ve Kazakistan'ın şu anki Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in de bu vizyonu alıp devam ettirme konusunda bir adanmışlık ortaya koyduğunu dile getirdi.

Askar Mamin, Kazakistan'ın Orta Asya'da son derece önemli ve cazip bir merkez olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Özellikle doğrudan yabancı yatırıma baktığımızda 95 milyarı aşan bir yabancı doğrudan yatırım var. 2018'e baktığımızda, Kazakistan'a gelen yabancı doğrudan yatırım yüzde 19 oranında artmıştır, 24 milyar doları aşacak biçimde. Özellikle bu yıla baktığımızda, 100 milyar dolara ulaşma hedefimiz vardır. Hem sermaye hem hizmetler hem de ürünler alanında da sürekli olarak ulusal ekonomilerle yüzde 4,4 zaten 2019'un ilk 10 yıllık sürecinde bir gelişme ortaya konulmuştur.

Bütün bu gelişmeler ışığında, Kazakistan aslında ekonomisine bakıldığında, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Asya Kalkınma Bankası tarafından büyüme öngörüleriyle taçlandırılmıştır. Özellikle iş yapma sıralaması 28'den 25'e çıkarılmıştır. Genel olarak baktığımızda, Dünya Ekonomik Forumu küresel rekabetçilik anlamında 55'inci sıraya yerleştirmişti. Bu 4 sıra artmış halidir ve makro istikrar ve altyapının mevcudiyeti gibi önemli kriterlerle değerlendirilmiştir."

Mamin, Türkiye'de artan, sürekli gelişmekte olan bir iş birlikleri olduğunu belirterek, "Son 15 yıllık süre içerisinde 30 milyar doların üzerinde ürün ve hizmet takası gerçekleşmiştir. Bu da Türkiye'yi bizim ana ticaret ortaklarımız arasında en üst sıraya yerleştirmektedir. 2019'un sadece 9 aylık zamanı içerisinde ikili ticaretimiz yüzde 68'e genişlemiş, 2,3 milyar dolara varmıştır. Özellikle yabancı katılımlı pek çok şirket aracılığıyla da gerçekleştirilmiştir." dedi.

- "Ortak birtakım girişim projeleri devam etmekte"

Daha fazla teknoloji ve sermaye gereksinimlerinin karşılarına çıktığını kaydeden Mamin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Halihazırda şu an ortak birtakım girişim projeleri devam etmekte, 6 milyar doların üzerinde. Özellikle bu, Türk sermayesi ve teknolojisi nasıl temsil edilmekte, tarımda, gıda üretiminde, madencilikte, işlemede, makinede, altyapıda, inşaat ve diğer pek çok sektörde Kazakistan için son derece önemli yer teşkil etmekte bu şirketler. Kendi ulusal ekonomimiz içerisinde 120 milyar dolarlık bir projelerden oluşan bir portföy önümüzdeki yıllar içerisinde öngörülmüştür.

Önümüzdeki 5 yıllık için bu yeni planın bir parçası olarak, yatırım politikasına yeni bir şekilde yaklaşımlarımızı da gözden geçirmemizi sağlamıştır. Yakın zamanda Astana Uluslararası Finansal Merkezi kuruldu. Bütün dünyada iş yapış anlamında işi kolaylaştıran bir ortam. Burada yabancı doğrudan yatırımı teşvik için bir fon kuruldu."

Kazakistan'ın gelecekteki büyümesinde yabancı doğrudan yatırımın son derece önemli olduğunu söyleyen Mamin, bu kapsamda eşgüdüm bir konseyin oluşturulduğunu ifade etti.

Mamin, "Türkiye ile de yine bu noktada birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kazakistan büyük bir ülke. Sürekli olarak, burada altyapımızı sürekli güçlendirmek zorundayız. Çok başarılı bir şekilde, Kazakistan'ı en büyük ve doğrudan transit yeri ve ulaştırma alanında bir merkez haline getirmeye çalışıyoruz. Aslında kıtadaki en dinamik piyasalardan birine doğrudan bir erişim sağlıyoruz. Hazar Denizi'ne giriş anlamında önemli çalışmalar yapıldı. 2018 yılında ticaret anlamında projeler hayata geçirildi." dedi.

Bugün gerçekleştirilen forumda imzalanacak ikili anlaşmaya değinen Mamin, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sağlık, ticaret, inşaat, otel, konaklama, lojistik gibi alanlarda çok önemli uygulamalar gerçekleştirilecek. Gerçekten 'Atakent' dediğimiz bu vatanla birlikte çalışmalarımız birlikte büyüyecek. Her iki tarafından iş temsilcilerine buradan seslenmek istiyorum, bağlantılarımıza sürekli devam edelim ve inşallah karşımıza yeni fırsatlar çıkacaktır."

PARTNERYüksek yastık kullanıyorsanız dikkat! Yüksek yastık kullanıyorsanız dikkat!
TÜYAP Kitap Fuarı’nda son gün kalabalığıTÜYAP Kitap Fuarı’nda son gün kalabalığı
Yanan plastik kasaların dumanı göğü kapladı (2)Yanan plastik kasaların dumanı göğü kapladı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEİK Kazakistan Başbakanı Askar Mamin

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da deprem!

Ankara'da deprem!

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Hazer Amani'ye olay gönderme

Hazer Amani'ye olay gönderme

İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı

İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım anma programında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım anma programında açıklamalar

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsunspor'dan Thomas Shelby ile ilgili yapılan paylaşıma alkış toplayan cevap

Samsunspor'dan alkış toplayan 'Atatürk' paylaşımı

Oğlunun nikah törenine giderken hayatını kaybetti!

Feci kaza! Oğlunun nikah törenine gidiyordu

Pendik'te düğüne giden baba ve iki oğluna silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Düğüne giden baba ve oğullarına silahlı saldırı

Bayramiç'te 10 Kasım töreninde 'siren' krizi! Kaymakamlıktan açıklama

Atatürk'ü anma töreninde 'siren' krizi!

Tel Abyad'da Ermeni Kilisesi, ibadete açıldı

Tel Abyad'da Ermeni Kilisesi, ibadete açıldı

Tel Abyad'da PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı: 8 ölü, 20'den fazla yaralı

Tel Abyad'da bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.