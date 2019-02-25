HABER

Türkiye Antarktika'da üs kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 11:25 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Şunun müjdesini veriyorum; arkadaşlarımız resimleri yolladılar. Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk." dedi.

Türkiye Antarktika'da üs kurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bolu'da Gençlik Kolları Seçim Standı'nı ziyaret etti.

Burada açıklama yapan Varank, seçim çalışmaları kapsamında kente geldiklerini söyledi.

Yerel seçimlerde 1 milyona yakın gencin ilk defa oy kullanacağını aktaran Varank "Bu gençlerimize bizim ulaşmamız lazım. Hem bu stantlarla onlara ulaşmaya çalışılıyor hem de ev ziyaretleriyle belediyecilik vizyonumuz anlatılmaya çalışılıyor." diye konuştu.

"ÇOK GURURLANDIRAN BİR TABLO"

Bakan Varank, Bolu'dan bir müjde vermek istediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizim Antarktika'ya bilim üssü kurma projemiz var. Bu da sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner siyaset anlayışıyla ortaya konmuş bir proje. Bilim insanlarımız, 3. bilim seferlerini şu anda Antarktika'ya düzenliyor. Bizim Antarktika anlaşmalar sisteminde söz sahibi olup orada kalıcı bir üs kurmamız için bu bilim seferlerinin yapılması ve orada geçici bir üs kurma faaliyetinin gerçekleştirilmesi gerekiyordu.

Şunun müjdesini veriyorum; arkadaşlarımız resimleri yolladılar. Antarktika'da geçici bilim üssümüzü kurduk. Çok gururlandıran bir tablo var. Bayrağımızı oralarda dalgalandırmak, sancağımızı dalgalandırmak bizler için gurur verici. Ayrıca oldukça meşakkatli bir süreç, bilim insanlarımıza da teşekkürlerimizi yolluyoruz. Nasıl eziyet çektiklerini, nasıl fırtınaya tutulduklarını bana telefonda da anlattılar. Ülkemize hayırlı olsun inşallah."

(AA)

PARTNERYurtdışında kimse 'Haydi, kocana çocuk ver' demezYurtdışında kimse 'Haydi, kocana çocuk ver' demez
Kar yağışının ardından bir tatil haberi daha geldi Kar yağışının ardından bir tatil haberi daha geldi
TBMM Başkanı Şentop Anıtkabir'i ziyaret ettiTBMM Başkanı Şentop Anıtkabir'i ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Varank Antartika

En Çok Okunan Haberler

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti! Sokak ortasında öldürdü

Okuyucu Yorumları 3 yorum
bende vatandaşa hayırlı bir haber sandım antartika nedir kardeşim
neden antartikada Türkiye'nin suyu mu çıktı ?
Herşeyi yedik bitirdik Antartika'da bilim üssümüz eksikti,oda tamam yırttık
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Cilvegözü'nün "dedektör köpekleri" kuş uçurtmuyor

Cilvegözü'nün "dedektör köpekleri" kuş uçurtmuyor

Çanakkale'de okullar il genelinde tatil edildi

Kar yağışının ardından bir tatil haberi daha geldi

TBMM Başkanı Şentop Anıtkabir'i ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop Anıtkabir'i ziyaret etti

Defineciler tarihi mezarı kazdı, jandarma harekete geçti

Defineciler tarihi mezarı kazdı, jandarma harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.