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"Türkiye-Arjantin ilişkilerinin güçlendirilmesi için çaba gösteriyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 01:44 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay: - "Türkiye-Arjantin ilişkilerinin her alanda daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için her türlü çabayı göstermekteyiz ve önümüzdeki dönemde de göstermeye devam edeceğiz" - "(Türkiye-Arjantin) İki ülke arasında 'Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması' imzalanmıştır. İkili ilişkilerimizin güçlenmesiyle birlikte bu anlaşmaların sayısı da giderek artacaktır"

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, Türkiye ile Arjantin ilişkilerinin her alanda daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için her türlü çabayı gösterdiklerini belirtti.

Büyükelçi Altay, Büyükelçiliğin resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 19. Buenos Aires Büyükelçisi olarak 27 Aralık 2018'de göreve başladığını hatırlattı.

Altay, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilere değinerek, "Türkiye-Arjantin ilişkilerinin her alanda daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için her türlü çabayı göstermekteyiz ve önümüzdeki dönemde de göstermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye-Arjantin arasındaki gelişen ilişkilere dikkati çeken Altay, "Ülkemizin, çok yönlü dış politikası çerçevesinde, Latin Amerika ve Karayipler açılımıyla da paralel bir şekilde, Türkiye ile Arjantin arasında artış gösteren karşılıklı üst düzey ziyaretler, ticari ve ekonomik faaliyetler, ilişkilerimizin gelişmesine katkı sağlamaktadır." açıklamasını yaptı.

Altay, Türkiye'nin geçen yıl Arjantin'e yaptığı üst düzey ziyaretlere değinerek, "Çok başarılı geçen bu ziyaretler ülkemiz ile Arjantin arasındaki ikili ilişkilerin tüm alanlarda daha da ileri götürülmesine önemli katkıda bulunacaktır. Zira, bu hususta iki tarafta da gerekli siyasi irade mevcuttur." değerlendirmesinde bulundu.

- "Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması"

Büyükelçi Altay açıklamasında, Türkiye ile Arjantin arasındaki anlaşmaları da değerlendirdi.

İki ülke arasında çok sayıda ikili anlaşma imzalandığını anımsatan Altay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın son ziyaretleri sırasında iki ülke arasında 'Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması' imzalanmıştır. İkili ilişkilerimizin güçlenmesiyle birlikte bu anlaşmaların sayısı da giderek artacaktır." ifadelerine yer verdi.

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması, tek bir vergi konusu üzerinden birden fazla alınan vergilerin önüne geçmek için imzalanan, vergi konusu ürünün bir kez vergilendirilmesini kapsıyor.

Aradaki mesafeye rağmen iki ülkenin yakın temas halinde olduğunu vurgulayan Altay, Türk Hava Yollarının (THY) Sao Paulo aktarmalı İstanbul-Buenos Aires uçuşlarıyla iki ülke arasındaki ziyaretçi sayısının yanı sıra karşılıklı anlayış ve etkileşimin de arttığını kaydetti.

Altay, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliğinin Arjantin'in yanı sıra Uruguay'da da faaliyet gösterdiğini, Türkiye'nin Uruguay ile ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesinin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu açıkladı.

Büyükelçi Şefik Vural Altay, 26 Aralık 2018'de Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e gelmiş ve ertesi gün Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie'ye güven mektubunu sunup resmi olarak görevine başlamıştı.

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