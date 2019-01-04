"Türkiye-Arjantin ilişkilerinin güçlendirilmesi için çaba gösteriyoruz"

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, Türkiye ile Arjantin ilişkilerinin her alanda daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için her türlü çabayı gösterdiklerini belirtti.

Büyükelçi Altay, Büyükelçiliğin resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 19. Buenos Aires Büyükelçisi olarak 27 Aralık 2018'de göreve başladığını hatırlattı.

Altay, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilere değinerek, "Türkiye-Arjantin ilişkilerinin her alanda daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için her türlü çabayı göstermekteyiz ve önümüzdeki dönemde de göstermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye-Arjantin arasındaki gelişen ilişkilere dikkati çeken Altay, "Ülkemizin, çok yönlü dış politikası çerçevesinde, Latin Amerika ve Karayipler açılımıyla da paralel bir şekilde, Türkiye ile Arjantin arasında artış gösteren karşılıklı üst düzey ziyaretler, ticari ve ekonomik faaliyetler, ilişkilerimizin gelişmesine katkı sağlamaktadır." açıklamasını yaptı.

Altay, Türkiye'nin geçen yıl Arjantin'e yaptığı üst düzey ziyaretlere değinerek, "Çok başarılı geçen bu ziyaretler ülkemiz ile Arjantin arasındaki ikili ilişkilerin tüm alanlarda daha da ileri götürülmesine önemli katkıda bulunacaktır. Zira, bu hususta iki tarafta da gerekli siyasi irade mevcuttur." değerlendirmesinde bulundu.