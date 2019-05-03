KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Türkiye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kuruluş aşamasından bugüne kadar çok büyük ivmeler kazanmış ve o ivmelerle beraber bölgesinde örnek ülke olmuştur. Türkiye artık bölgesinde örnek alınan bir ülke olmuştur. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız." dedi.

Vali Bilgin, valilik binası önünde Sağlık Bakanlığı tarafından kente gönderilen 6 ambulansın teslim töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 15 yıl öncesi ile şu anki durumunu herkesin iyi bildiğini söyledi.

Geçmişte, hastanelerde tedavi olup borçları dolayısıyla vatandaşların rehin alındığını anımsatan Bilgin, Türkiye'nin her alanda gelişim gösterdiğini ifade etti.

Türkiye'nin yıllar önce yaşadığı durumu bugün komşu ülkelerinin yaşadığını aktaran Bilgin, "Türkiye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kuruluş aşamasından bugüne kadar çok büyük ivmeler kazanmış ve o ivmelerle beraber bölgesinde örnek ülke olmuştur. Türkiye artık bölgesinde örnek alınan bir ülke olmuştur. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Eğer bunu unutursak, bugün zor duruma düşeriz. Arnavutluk, Asya, Bangladeş, Pakistan, Hindistan, Amerika Kıtası ve Venezuela'yı görüyoruz. Venezuela'da, Amerika Birleşik Devletleri darbe yaptığında biz 15 Temmuz 2016 tarihini hatırlıyoruz. O gün Türkiye'de ne yapılmışsa bugün Venezuela'da o yapılıyor." diye konuştu.