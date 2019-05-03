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"Türkiye artık bölgesinde örnek alınan bir ülke olmuştur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 15:14 | Son Güncelleme

Kırklareli Valisi Osman Bilgin: - "Türkiye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kuruluş aşamasından bugüne kadar çok büyük ivmeler kazanmış ve o ivmelerle beraber bölgesinde örnek ülke olmuştur. Türkiye artık bölgesinde örnek alınan bir ülke olmuştur. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Türkiye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kuruluş aşamasından bugüne kadar çok büyük ivmeler kazanmış ve o ivmelerle beraber bölgesinde örnek ülke olmuştur. Türkiye artık bölgesinde örnek alınan bir ülke olmuştur. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız." dedi.

Vali Bilgin, valilik binası önünde Sağlık Bakanlığı tarafından kente gönderilen 6 ambulansın teslim töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 15 yıl öncesi ile şu anki durumunu herkesin iyi bildiğini söyledi.

Geçmişte, hastanelerde tedavi olup borçları dolayısıyla vatandaşların rehin alındığını anımsatan Bilgin, Türkiye'nin her alanda gelişim gösterdiğini ifade etti.

Türkiye'nin yıllar önce yaşadığı durumu bugün komşu ülkelerinin yaşadığını aktaran Bilgin, "Türkiye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kuruluş aşamasından bugüne kadar çok büyük ivmeler kazanmış ve o ivmelerle beraber bölgesinde örnek ülke olmuştur. Türkiye artık bölgesinde örnek alınan bir ülke olmuştur. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Eğer bunu unutursak, bugün zor duruma düşeriz. Arnavutluk, Asya, Bangladeş, Pakistan, Hindistan, Amerika Kıtası ve Venezuela'yı görüyoruz. Venezuela'da, Amerika Birleşik Devletleri darbe yaptığında biz 15 Temmuz 2016 tarihini hatırlıyoruz. O gün Türkiye'de ne yapılmışsa bugün Venezuela'da o yapılıyor." diye konuştu.

2002 Türkiye'sinde tek ambulansla hizmet veren Kırklareli'nin bugün son teknoloji ile donatılmış 51 ambulansı bulunduğunu aktaran Bilgin, şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığımız artık klasik devlet hastanelerinin yanı sıra şehir hastaneleri ile özel hastanelerden çok daha nitelikli hastaneler inşa ediyor. Bugün ilçelerimizde dahi son teknoloji ile donatılmış hastanelerimiz ile hizmet vermekteyiz. Türkiye'nin hastane ve doktor kalitesi bırakın üçüncü dünya ülkelerini dünyanın en gelişmiş ülkelerinden daha kaliteli hizmet veriyoruz.

Malatya'da dünyanın en modern karaciğer nakli yapılıyor, Akdeniz'de organ nakilleri yapılıyor. Bugünlere tabii ki kolay gelinmedi. Bir şeyi kazanmak belki çok zordur ama kaybetmek çok kolaydır. O nedenle kazandıklarımızın değerini iyi bilmeliyiz."

Programda AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ambulansların teslim alındığına dair kurdele kesildi. Daha sonra Bilgin ile Minsolmaz bir ambulansa binerek yetkililerden bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
ambulans tören Vali

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