"Türkiye artık kendi gündemine dönmeli"

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, "Yerel seçimlerin ötesinde bir anlam ifade eden seçimler tamamlanmıştır. Türkiye bu farkındalıkla artık kendi gündemine dönmeli, ekonomi ve çalışma hayatına ilişkin halkın talep ve beklentilerini dikkate alan politikalar hayata geçirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin önemli bir seçimi daha başarılı bir şekilde geride bıraktığını, bazı üzücü münferit olayların dışında büyük sorunların yaşanmamasının, seçimlerin barış ve huzur ortamında, büyük bir olgunluk içinde ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesinin memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Seçimlere katılım oranının yüksekliğinin, halkın sandığa ve siyasete güvenini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Arslan, şöyle devam etti:

"Bütün siyasi partiler ve adaylar seçim sürecinde yoğun bir propaganda çalışması yaptı. Kampanya döneminde herkes projelerini ortaya koydu, çok çeşitli vaatlerde bulundu. Halkımız, büyük bir olgunluk içinde sandığa giderek, partilerin ve adayların ortaya koydukları projelerine ve vaatlerine göre son sözü söyledi. Seçim sonuçlarına göre, millet iradesini ortaya koymuştur. Türkiye güçlü demokrasisini bir kez daha ispat etmiştir. Türkiye'nin geleceğini demokratik seçimlerin belirlediği bir kez daha ortaya çıkmıştır."