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"Türkiye artık kendi gündemine dönmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 15:11 | Son Güncelleme

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "Yerel seçimlerin ötesinde bir anlam ifade eden seçimler tamamlanmıştır. Türkiye bu farkındalıkla artık kendi gündemine dönmeli, ekonomi ve çalışma hayatına ilişkin halkın talep ve beklentilerini dikkate alan politikalar hayata geçirilmelidir"

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, "Yerel seçimlerin ötesinde bir anlam ifade eden seçimler tamamlanmıştır. Türkiye bu farkındalıkla artık kendi gündemine dönmeli, ekonomi ve çalışma hayatına ilişkin halkın talep ve beklentilerini dikkate alan politikalar hayata geçirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin önemli bir seçimi daha başarılı bir şekilde geride bıraktığını, bazı üzücü münferit olayların dışında büyük sorunların yaşanmamasının, seçimlerin barış ve huzur ortamında, büyük bir olgunluk içinde ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesinin memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Seçimlere katılım oranının yüksekliğinin, halkın sandığa ve siyasete güvenini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Arslan, şöyle devam etti:

"Bütün siyasi partiler ve adaylar seçim sürecinde yoğun bir propaganda çalışması yaptı. Kampanya döneminde herkes projelerini ortaya koydu, çok çeşitli vaatlerde bulundu. Halkımız, büyük bir olgunluk içinde sandığa giderek, partilerin ve adayların ortaya koydukları projelerine ve vaatlerine göre son sözü söyledi. Seçim sonuçlarına göre, millet iradesini ortaya koymuştur. Türkiye güçlü demokrasisini bir kez daha ispat etmiştir. Türkiye'nin geleceğini demokratik seçimlerin belirlediği bir kez daha ortaya çıkmıştır."

Seçimlerin sonuçlanmasıyla birlikte Türkiye'nin artık kendi gündemine dönmesi gerektiğine dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Yerel seçimlerin ötesinde bir anlam ifade eden seçimler tamamlanmıştır. Türkiye bu farkındalıkla artık kendi gündemine dönmelidir. Türkiye'nin içeride ve dışarıda önemli sorun alanları bulunmaktadır. Başta ekonomi ve çalışma hayatına ilişkin olmak üzere halkın talep ve beklentilerini dikkate alan politikalar hayata geçirilmelidir. Bugün itibarıylae seçim meydanlarında yapılan tartışmalar geride bırakılmalı, adaylar ve siyasi partiler daha sorumlu davranmalıdır. Enflasyondan, işsizliğe ve kayıt dışı çalışmaya kadar toplumun tamamını derinden etkileyen sorunlara ilişkin hükümet ve siyasi partilerin politikalar üretmesini istiyoruz.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, yerel yönetimleri demokrasinin olmazsa olmazı kabul ediyoruz. İnsanın doğumundan ölümüne kadar her anında yanında bulunan ve hizmet götüren yerel yönetimler, kent bilincinin oluşmasında ve vatandaşlara doğrudan ulaşmada en önemli unsurdur. Seçilen yerel yöneticilerin öncelikle kentin 'İnsan, Emek ve Çevre' olduğu bilinciyle, emek ve çevre yoğun bir planlamayla 5 yılı organize etmelerini bekliyoruz. Seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlı olmasını diler, seçilen belediye başkanlarımıza başarılar dileriz."

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