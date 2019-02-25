HABER

"Türkiye artık kendi tankını, topunu, tüfeğini üretmeye başladı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2019 17:19 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: - "Türkiye artık kendi tankını, topunu, tüfeğini üretmeye başlayan, insanlı, insansız hava araçları üreten, bunları ihraç eden bir ülke haline geldi"

BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye artık kendi tankını, topunu, tüfeğini üretmeye başlayan, insanlı, insansız hava araçları üreten, bunları ihraç eden bir ülke haline geldi." dedi.

Yılmaz, AK Parti Bingöl İl Başkanlığınca İnönü Caddesi'nde kurulan seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bingöl'ün kurulduğu günden beri AK Parti davasının kalesi olduğunu aktaran Yılmaz, kentin Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı hep birlikte kale gibi AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durduğunu belirtti.

Yılmaz, Bingöl halkına teşekkür ederek, "Bingöl bir dava, sevda, maneviyat, birlik, beraberlik şehridir. Bingöl Türkiye ve Ortadoğu üzerinde hesap yapmaya çalışan emperyalist güçlere karşı, uluslararası güç odaklarına karşı en güzel cevapları sandıkta vermiş bir şehirdir." ifadelerini kullandı.

Partisinin 16 yıllık iktidarında yapılan hizmetleri aktaran Yılmaz, hizmet yapamayanların "AK Parti ne yaptı" diye eleştirdiklerini, laf etmenin kolay, iş yapmanın ise zor olduğunu aktardı.

"Türkiye artık kendi tankını, topunu, tüfeğini üretmeye başlayan, insanlı, insansız hava araçları üreten, bunları ihraç eden bir ülke haline geldi." diyen Yılmaz, Türkiye'nin güçlenmesini istemeyenlerin ülkeye saldırdığını anlattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bir taraftan PKK, DEAŞ bir taraftan FETÖ, DHKP-C bunların hepsini üzerimize saldılar. Ayrı ayrı değil hepsini eş zamanlı aynı anda saldılar. Çünkü bunların mutfağı, tezgahı aynı. Bunların isimlerinin farklı olduğuna bakmayın, bunlar aynı şirketin bayileri, şubeleri gibidir. Bunu böyle bilin."

Daha sonra seçim koordinasyon merkezinin açılışı yapıldı.

Doğum yapan kediye öyle bir tepki verdi ki... Doğum yapan kediye öyle bir tepki verdi ki...
Sağlık Bakanı Koca'dan çağrı: Sandığa gitmeyi ihmal etmemeliyiz (2)Sağlık Bakanı Koca'dan çağrı: Sandığa gitmeyi ihmal etmemeliyiz (2)
Burhanettin Kocamaz, DP'den de aday olamıyorBurhanettin Kocamaz, DP'den de aday olamıyor
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Bingöl

En Çok Okunan Haberler

Gören gözlerine inanamadı! Yerden kaşık kaşık yediler

Gören gözlerine inanamadı! Yerden kaşık kaşık yediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Klipten kaç para kazandığını açıkladı

Klipten kaç para kazandığını açıkladı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Akşener'e jet yanıt: İspatlayın adaylıktan çekileceğim

Akşener'e jet yanıt: İspatlayın adaylıktan çekileceğim

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şiir sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şiir sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında Kaşıkçı cinayeti açıklaması!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Gelen telefonu görünce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına ara verdi

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.