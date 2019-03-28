BİLECİK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dünyada taşlar yerinden oynarken Türkiye artık sahnede ve oyun kurucu rolünde. Bugün bunu kabullenemeyenlerin son çırpınışlarını görüyoruz. Ancak biz bugün bu oynanan oyunların gerisinde bu coğrafyadaki bin yıllık hesaplaşmanın yattığını da çok iyi biliyoruz." dedi.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, bir zamanlar Türkiye'yi "hasta adam" diye tarif edenlerin, bugün ülkenin sapasağlam durmasına tahammül edemediklerini söyledi.

Dış güçlerin Türkiye'de ve yakın coğrafyada bitmek bilmeyen kin ve nefretlerini yeniden kusmaya başladıklarını anlatan Dönmez, daha önce bir araya gelmesi mümkün olmayan kişi ve grupların, söz konusu, Türkiye'nin istikbalini karartmak olunca nasıl iş birliği yaptıklarına şahit olduklarını ifade etti.

Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, mitinglerde "Bu seçim bir beka meselesidir" dediğini hatırlatarak, "Bugün etrafımıza, coğrafyamıza şöyle bir bakın. Bu ateşi buraya taşımak isteyenlerin her gün hile ve oyunlarını görüyoruz. Türkiye'nin zayıf olması, bölgenin zayıf olması demek. Gazze'nin sahipsiz olması, Türkmenlerin öksüz kalması, Balkanların bir lokmada yutulması, Kudüs'e sessiz kalınması demek." diye konuştu.