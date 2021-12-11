“Türkiye Artık Seçim Sürecindedir”

HDP’nin, Eylül ayında açıklanan ‘Demokrasiye Çağrı Deklarasyonu’ ile ilgili fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Van’da düzenlediği toplantıda konuşan Eş Genel Başkan Pervin Buldan, Türkiye artık bir seçim sürecine girdiğini söyledi. Buldan, erken seçim yapılması çağrısı yaptı.

Van’daki yazar ve gazetecilerle biraraya gelen Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, toplantının açılışında bir konuşma yaptı. Buldan, ‘Demokrasiye Çağrı Deklarasyonu’ ile ilgili her kesimden görüş aldıklarını söyledi.

Türkiye’nin Cumhuriyet tarihinin en derin krizlerinden birini yaşadığını savunan Buldan, ülkenin tarihi bir yol ayrımında olduğunu belirtti. Buldan, 27 Eylül’de açıkladıkları deklarasyonun toplumda umut yarattığını savunarak, 2023 sonrasını işaret etti. Buldan, “Bir çağrı yaptık 27 Eylül’de Ankara’daki deklarasyonumuzla birlikte. Bu çağrı, günlük siyasetin ve ilkesiz seçim tartışmalarının ötesinde, ikinci yüzyılında cumhuriyeti büyük demokrasiyle ve büyük barışla buluşturmak için ortak bir mücadele çağrısıdır. Halkı, tek adam rejiminin yarattığı enkazın altından birlikte kurtarma çağrısıdır. Türkiye’nin bugün içinden geçmekte olduğu ağır çöküş tablosu deklarasyonumuzdaki ortak mücadele çağrısının güncelliğini, haklılığını ve aciliyetini çok net ortaya koymaktadır” dedi.

“Türkiye bu tarih itibariyle seçim sürecine girmiştir”

Buldan, Türkiye’nin geleceğine dair siyaset yürüten her kesimin de kaybedecek zamanı olmadığını vurgulayarak, Türkiye’nin seçim sürecine girdiğini söyledi. Gelecek seçimin rejim seçimi olacağını ifade eden Buldan, “Türkiye artık bir seçim sürecindedir. Türkiye bu tarih itibariyle seçim sürecine girmiştir. Bizim çağrımız erken seçim çağrısıdır, kaybedecek zaman kalmamıştır. Buradan bir kez daha erken çağrımızı yenilemek istiyorum. Meclis Bütçe onuşmamda da belirttim: Bu seçimler bir cumhurbaşkanlığı seçimi değildir. Bu bir rejim seçimidir. Gelecek yüzyılı belirleme seçimidir” diye konuştu.

“Karanlık ve aydınlık arasında bir seçimdir”

Tüm çevrelere ortak mücadele çağrısı yapan Buldan, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu seçim; halkın huzur ve refah içinde eşitçe yaşayacağı güçlü bir demokrasi ve herkes için adalet düzeniyle, hukuksuzluk, talan ve soygun düzeni arasındaki bir seçimdir. Karanlıkla, aydınlık arasındaki bir seçimdir. Gasp edilen, yok sayılan tüm haklarımızı söke söke geri alacağımız, karanlığın kuşatması altındaki geleceğimizi kurtaracağımız bir sürecin önemli bir aşamasıdır. Bu ülkeye demokrasiyi, barışı ve adaleti getirecek büyük bir toplumsal birikim ve güçlü bir ortak vicdan duygusunun olduğunu biliyor ve görüyoruz. Bu karanlıktan çıkarak yeni bir dönemi başlatmak için tüm bu birikimlerimizi birleştirmemiz, vicdanları mücadele ortaklığında harekete geçirmemiz gerekmektedir.”

Çözüm deklarasyonunda neler var?

HDP 27 Eylül’de Ankara’da açıkladığı "Adalete, Demokrasiye, Barışa Çağrı Deklarasyonu” ile gelecek seçimlerde olası ittifaklar veya uzlaşmalar için temel ilkelerini ve Kürt sorunu çözümüyle ilgili parti tutumunu ortaya koydu. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar tarafından açıklanan 11 maddelik deklarasyonda, partinin tutumu, güçlü demokrasi, tarafsız ve bağımsız yargı, kayyum rejimi değil halk iradesi, Kürt sorununda demokratik çözüm, barışçı dış politika, kadına özgürlük ve eşitlik, ekonomide adalet, kamu yönetiminde liyakat, doğaya saygı, gençler için özgür yaşam ile demokratik anayasa başlıkları altında toplandı.

Gelecek seçimde HDP’nin hangi ittifakta yer alacağı tartışmalarına da Buldan, toplantıda, “Herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımızın olmadığını açıklıkla vurguluyoruz" sözleriyle yanıt verdi. HDP ayrıca, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirmeyi hedeflediklerini de vurguladı.

Deklarasyonun açıklanmasının ardından HDP heyetleri diğer partileri ziyaret ederek, destek istedi. HDP aynı zamanda, toplumun değişik kesimleriyle de biraraya gelerek fikir alışverişinde bulundu

