Türkiye aşı sevkiyatında 8'inci sırada

İlk üç sırada ise ABD, Çin ve AB bulunuyor.Uluslararası İlaç Üreticileri ve Dernekleri Federasyonu (IFPMA), dünya çapında Covid-19 aşı sevkiyatının haftalık bazda hızlı artış gösterdiğini bildirdi.

Federasyon Başkanı Thomas Cueni'nin açıkladığı verilere göre ABD'li Pfizer ve Alman Biontech ortaklığında geliştirilen aşı, dünyada en fazla sevkiyatı yapılan aşı oldu. Aşıdan geçen hafta, bir önceki haftaya göre yüzde 4'lük artışla 82 milyon doz sevk edildi.

Türkiye'nin de anlaşmalı olduğu Çinli Sinovac şirketi de geçen hafta küresel sevkiyatı yüzde 46 artırarak 74,4 milyon doza yükseltti. İngiltere-İsveç ortaklığındaki AstraZeneca aşısının sevkiyatı ise aynı zaman diliminde yüzde 22 artırılarak 55 milyon doza ulaştı. ABD'li Moderna şirketinin aşısından ise yüzde 10'luk artışla yaklaşık 50 milyon dozluk sevkiyat yapıldı. Çinli diğer aşı üreticisi Sinopharm'ın sevkiyatı yüzde 286'lık artışla 30 milyon doza yükselirken, Rus Sputnik V aşısının haftalık sevkiyatı 8,3 milyon dozda kaldı.

Cueni, aşı üreticilerinin öncelikli olarak zengin ülkelere sevkiyat yaptığı, BM öncülüğünde oluşturulan ve yoksul ve gelişmekte olan ülkelere aşı temin etmeyi hedefleyen Covax İnisiyatifinin geri planda kaldığı yönündeki eleştirileri geri çevirdi.