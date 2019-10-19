"Türkiye aşığı" İspanyol kadın Ayvalık'ı mesken tuttu

BALIKESİR (AA) - ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Ticaret yapmak üzere geldiği Türkiye'yi çok seven ve Balıkesir'in Ayvalık ilçesine yerleşen İspanyol vatandaşı Ana Gomez de Pablos, açtığı seramik atölyesinde yaptığı ürünleri ülkenin dört bir yanına satıyor.

Gümüş ticareti yaparken ilk olarak 25 sene önce geldiği Türkiye'ye kendi ifadesiyle "aşık olan" ve İstanbul'a yerleşen Pablos, müteşebbis ruhuyla açtığı birkaç işletmeyi yıllarca başarıyla yürüttükten sonra Ayvalık'a yerleşmeye karar verdi.

Burada huzuru bulan Ana Gomez de Pablos, bir arkadaşının teklifiyle başladığı çini kursunda kendisini geliştirdikten sonra da seramik atölyesi açtı.

Pablos, renkli dünyasını yansıtarak yaptığı eserlerini "İspanyol'un Atölyesi" adını verdiği dükkanında ve sosyal medyadan satıyor.

İspanyol Pablos, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa 1994 yılında ticaret yapmak amacıyla Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Türkiye'den aldığı gümüşleri İspanya'daki ortağına gönderdiğini anlatan Ana Gomez de Pablos, "O da orada satışını yapıyordu. O zamanlar '1-2 sene kalırım' dedim. Bu kadar kalacağımı hayatta düşünmedim ama hayat öylece devam etti. Ben Türkiye'ye ilk gelişimde aşık oldum, daha doğrusu İstanbul'a. İstanbul'a geldiğimde 'eve geldim gibi' hissettim ve aşık oldum. İlk zamanlar bu kadar kalacağımı düşünmedim. 25 sene olmuş ve bu seneler nereye gitti anlayamadım." diye konuştu.