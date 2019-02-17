"Türkiye asimetrik tehditlere karşı NATO'nun önemli bir müttefiki"

NATO'nun ilgilendiği konuların kapsamının çok genişlediğini söyleyen Yeşiltaş, şöyle devam etti:

NATO'nun tehdit tanımlamasında büyük bir değişim yaşandığını belirten Yeşiltaş, "2000'li yıllardan itibaren ve bugün itibarıyla NATO, Rusya'yı en önemli konvansiyonel tehdit olarak görüyor." dedi.

NAZLI YÜZBAŞIOĞLU/ MUHAMMET İKBAL ARSLAN - Soğuk Savaş sırasında, Türkiye'nin NATO içinde Sovyetler Birliği'ni dengeleyecek bir aktör olarak görüldüğünü vurgulayan uzmanlar, yeni güvenlik tehditlerinin çoğaldığı bugünkü koşullarda ise Türkiye'nin, NATO'nun önemli bir müttefiki olduğu görüşünü dile getirdi.

"Türkiye bütün bu mesele içerisinde çok kritik bir rolü yeniden üstlenmiş durumda. Şöyle ki Soğuk Savaş'ta Sovyetler Birliği'ni dengeleyecek bir aktördü. Şimdi ise yeni tehditlerin çoğaldığı bir ortamda, özellikle asimetrik tehditlerle ilgilenme konusunda NATO'nun önemli bir müttefiki haline dönüştü."

Türkiye-NATO ilişkilerinde önemli sınamaların öngörüldüğünü ifade eden Yeşiltaş, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin sürecin sadece Türkiye ile ABD'yi değil, aynı zamanda NATO'yu da ilgilendiren bir konu olduğuna dikkati çekti.

Yeşiltaş, Türkiye-Rusya ilişkilerinden NATO üyesi ülkelerin biraz tedirgin olduğunu belirterek "(NATO-Türkiye ilişkileri) Meydan okumalar çok fazla ama NATO'nun özellikle ABD kanadı, bölgedeki kritik dönemde Türkiye'nin çok ciddi bir rolü olduğunu düşünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Milli stratejisini koruyan bir Türkiye, NATO'ya daha faydalıdır"

İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Soğuk Savaş'ın başlamasıyla Türkiye'nin kendisini iki kutuplu dünya düzeninin Batı tarafında bulduğunu belirterek Türkiye'nin o dönemdeki tarafsızlık politikasından hem Sovyetler Birliği'nin hem de diğerlerinin memnun olmadığını dile getirdi.