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Türkiye, Asya İşbirliği Diyaloğu'nun Dönem Başkanlığını üstlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 19:45 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Türkiye, 2019 Eylül'de Asya İşbirliği Diyaloğu'nun Dönem Başkanlığını bir yıl süreyle üstlenecektir"

Türkiye, Eylül 2019'da Asya İşbirliği Diyaloğu'nun Dönem Başkanlığını bir yıl süreyle üstlenecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, yarın Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek olan Asya İşbirliği Diyaloğu 16'ıncı Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacağı bildirildi.

Açıklamada, Asya İşbirliği Diyaloğu'nun, ortak kalkınma potansiyelinin hayata geçirilmesi için Asya ülkeleri arasında kıtasal planda iş birliğinin geliştirilmesi, küresel düzeyde Asya'nın rekabet gücünü arttırması, farklı bölgesel örgütler arasında koordinasyonun sağlanması hedefleriyle 2002'de hükümetlerarası bir forum olarak kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye, 2019 Eylül'de Asya İşbirliği Diyaloğu'nun Dönem Başkanlığını bir yıl süreyle üstlenecektir." bilgisi verildi.

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Asya Asya İşbirliği Diyaloğu Katar Türkiye

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