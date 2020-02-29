Türkiye ‘Ateşkes’ İstedi Rusya ‘Türk Askeri Orada Olmamalı’ Dedi

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in telefon görüşmesiyle Suriye konusunda yeniden uzlaşma arandı. Liderler arasındaki görüşmenin ardından saat 16.00’da iki ülke diplomasi, askeri ve istihbarat yetkililerince yeniden müzakere masasına oturuldu. Ankara’da Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğindeki masada müzakere söz konusuyken Moskova’dansa Rusya Savunma Bakanlığı’nca “Türk askerleri o bölgede olmamalıydı” açıklaması yapıldı. Buna karşı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, o sırada TSK unsurları dışında bölgede başka silahlı grup olmadığını açıklayarak, dolayısıyla Türkiye’nin doğrudan hedef alınmış olduğunu duyurmuş oldu.

Türkiye ile Rusya, İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ilk defa 3 Şubat’ta can kaybı vermesinden bugüne Suriye’de 8 yıl önce başlayan iç savaş konusunda var olan görüş ayrılıklarını artık ön plana çıkarmış görünüyor.

Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın da dün geceki ilk resmi açıklamasında “İdlib’in Balyun mevkiinde rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır” ifadesi dikkat çekmişti. Dolayısıyla TSK’ya yönelik saldırıda Rusya’nın kontrolündeki hava sahası işaret edildi. Bugünkü müzakere masasında ise taraflar, İdlib’de Şubat ayı boyunca yaşanan saldırılar ve en son dünkü saldırı konusunda kendi tezlerini yineledi.

Saat 18.00’de sona ermesiyle iki saatlik bugünkü müzakere sonrasında Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Bugünkü görüşme Rus tarafından gelen talep üzerine gerçekleştirildi. Rus tarafına derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı” açıklaması yaptı. Aksoy’un açıklaması itibariyle Türkiye ve Rusya’nın sahadaki çatışmayı durduracak şekilde karar birliğine varmadığı görüldü.

Türkiye uluslararası kamuoyunda Rusya’ya baskı arayışında mı?

Gelecek günlerde neler yaşanacağıyla ilgili ise Türkiye’nin temas kurduğu NATO, ABD Başkanı Donald Trump ve Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi Avrupalı liderlerce sergilenecek yaklaşım vurgulanıyor. Türkiye’nin İdlib kaynaklı olası 1 milyon Suriyeli’nin yaratacağı yeni göç dalgası nedeniyle ülkedeki mevcut 4 milyonu aşkın sığınmacı nüfusu barındırmakta zorlanacağını açıklaması gündemde. Rusya’nın ise özellikle göç baskısı altındaki Avrupa’nın İdlib’le ilgili çağrısına nasıl yanıt vereceği merak konusu. Erdoğan ile Putin’in ise Mart’ın ilk haftasında yüz yüze görüşme yapmak üzere bir araya gelebileceği iddiası da söz konusu.