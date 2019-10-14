HABER

"Türkiye Avrasya'nın veri merkezi oluyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 13:02 | Son Güncelleme

35 ülkeden yaklaşık 250 marka, İstanbul’da ilk kez düzenlenecek Data Center Expo Eurasia Fuarı’nda son teknolojilerini sergilemeye hazırlanıyor - Data Center Expo Eurasia Proje Müdürü Savaş Kemal Burkay: - "Bin 650 ayrı sektörün doğrudan tedarikçisi olduğu 'Veri Merkezi' sektörü 'Dijital Ekonomi'nin ana damarı. Türkiye’de bu alanda çok önemli yatırımlar yapılıyor. Türkiye Avrasya'nın veri merkezi oluyor." - "Bölgemizde ilgili tüm tarafları bir araya getireceğiz ve yeni yatırımların oluşmasına aracılık edeceğiz. 35 ülkeden 100 firma, 250 marka ve yaklaşık 10 bin ziyaretçiyi İstanbul’da ağırlayacağız"

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da ilk kez düzenlenecek Data Center Expo Eurasia Fuarı'nda, 35 ülkeden yaklaşık 250 marka, son teknolojilerini sergileyecek.

Data Center Expo Eurasia'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa, Asya ve Afrika arasında veri trafiğinin saklanması ve taşınması konusunda kilit öneme sahip olan Türkiye, gelecek günlerde sektör profesyonellerinin buluşmasına ev sahipliği yapacak.

35 ülkeden yaklaşık 250 marka, İstanbul’da ilk kez düzenlenecek Data Center Expo Eurasia Fuarı’nda son teknolojilerini sergilemeye hazırlanıyor. 28 Kasım-1 Aralık 2019'da İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan fuar, "Türkiye’yi bölgesel bir güç olarak konumlandırmada önemli bir buluşma" olarak tanımlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Data Center Expo Eurasia Proje Müdürü Savaş Kemal Burkay, dünyada veri trafiğini saklayan, yönlendiren irili ufaklı merkez sayısının 9 milyona yaklaştığı belirterek, Türkiye’de bu alandaki yatırımların hızla çoğaldığını kaydetti.

Burkay, bin 650 ayrı sektörün doğrudan tedarikçisi olduğu "Veri Merkezi” sektörünün “Dijital Ekonomi”nin ana damarı olduğuna işaret ederek, “Türkiye’de bu alanda çok önemli yatırımlar yapılıyor. Türkiye Avrasya'nın veri merkezi oluyor. Coğrafi avantajımız nedeniyle doğru yatırımlarla tüm Orta Doğu, Doğu Avrupa, Balkanlar, Körfez ülkeleri ve Kuzey Afrika’nın en önemli merkezi olacağız. Bu nedenle ilk kez düzenlenecek olan Data Center Expo Eurasia Fuarı, bu ülkelerdeki yatırımcıların ve profesyonellerin büyük ilgisini çekti." değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut veri trafiğinin yüzde 95’ini dışarıdan sağlayan Türkiye’nin 2016 yılından itibaren veri merkezi sektöründe dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduğunu ifade eden Burkay, "Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda, Türkiye’nin bölgesel veri merkezi üssü olması ve bulut bilişiminin yaygınlaştırılması hedefi yer aldı. Bu önemli bir fırsat. Data Center Expo Eurasia ile veri merkezleri konusunda bölgemizde ilgili tüm tarafları bir araya getireceğiz ve yeni yatırımların oluşmasına aracılık edeceğiz. 35 ülkeden 100 firma, 250 marka ve yaklaşık 10 bin ziyaretçiyi İstanbul’da ağırlayacağız. Ülkemiz için çok önemli iş birliklerine imza atılacağına inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki... Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki...
Esenyurt'ta polisle silahlı çatışmaya giren şüpheliler kameradaEsenyurt'ta polisle silahlı çatışmaya giren şüpheliler kamerada
Öğrencilere trafik eğitimiÖğrencilere trafik eğitimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Data Center Expo Eurasia Fuarı veri

En Çok Okunan Haberler

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

Dolarda gözler 'harekat' ve ABD açıklamalarında

Dolarda gözler 'harekat' ve ABD açıklamalarında

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç sınırına takviye güç gönderildi

Bordo bereliler ve komandolar Münbiç'e gidiyor!

MSB'de sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplandı

Kritik toplantı! Hakan Fidan da katıldı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

MSB Twitter'dan paylaştı! Teröristler ikmal yaparken böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

Son dakika! Gri listedeki DHKP/C'li terörist Seval Yaprak yakalandı

Arananlar listesindeki Seval Yaprak yakalandı!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.