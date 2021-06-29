Türkiye Avrupa Birliği Derneği Yönetim Kurulu seçildi

Avrupa Birliği ile bütünleşme amacıyla faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Türkiye - Avrupa Birliği Derneği Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Dernek üyelerinin geniş katılımıyla Okan Üniversitesi Konferans salonunda yapılan genel kurul toplantısında, yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Av. Zeynephan Gemicioğlu seçildi.

Gemicioğlu’nun yanı sıra Doç.Dr. Deniz Sert (Başk. Yard.), Av. Erkut Emcioğlu (Sayman), Prof. Dr. Zeynep Alemdar, Rana Birden, Arda Batu ve Semih Beken’den oluşan yeni Yönetim Kurulu da, yeni dönem gerçekleştirecekleri çalışmalar konusunda heyecanlı olduklarını belirtti.

YENİ DÖNEMDE TİCARİ İLİŞKİLER, DİJİTALLEŞME VE ÇEVREYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR ÖN PLANDA OLACAK

Yeni dönem vizyonları ve gerçekleştirecekleri çalışmalar konusunda bilgi veren Gemicioğlu, “Öncelikle destek veren tüm dernek üyelerine teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönem de kuruluş vizyonumuz doğrultusunda projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Bununla birlikte, dijitalleşme, çevre, tarım, ticari ilişkiler, startuplar, kadın istihdamı ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi konuları üzerinde yoğunlaşacağımız başlıklar olacak. Bu konularda Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve devamlılığına yönelik faaliyetler gerçekleştirmeye öncelik vereceğiz” diye konuştu. (DHA)



