HABER

"Türkiye Avrupa Birliği'nin stratejik ortağıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 23:55 | Son Güncelleme

Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Bulgaristan'ı başkenti Sofya'da ofis açıldı - Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov: - "Bizim muhteşem komşumuz Türkiye, Avrupa Birliği’nin stratejik ortağıdır"

SOFYA (AA) - Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) tarafından, yerleşik şirketler, resmi kurum ve kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla başkent Sofya'da ofis açıldı.

Açılış töreninin onursal konuğu Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizim muhteşem komşumuz Türkiye, Avrupa Birliği'nin (AB) stratejik ortağıdır." dedi.

Yeni ofisin çalışmalarına tam destek sözü veren Karanikolov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında ticarette Türkiye-Bulgaristan ilişkileri Türkiye-AB ilişkileridir. Bu anlamda Türkiye AB'nin stratejik ortağı sayılır. İkili ilişkilerin geliştirilmesi için Türk halkı, Türkiye Hükümeti, BULTİŞAD ve Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy'a gösterdikleri çabalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Geçen yıl ticarette güzel sonuçlar elde ettik. Umarım bu yılın sonuçları daha da güzel olur."

Bakan Karanikolov, şubat ayında resmi bir ziyaret için Türkiye'ye gideceğini, nisan ayında da Bulgar ve Türk iş adamlarının katılımı ile Bursa'da düzenlenecek ortak bir iş forumuna katılacağını kaydetti.

Karanikolov, BULTİŞAD ofisinin çalışmalarına ivme kazandırmak üzere Bulgaristan Ekonomi Bakanlığı olarak gereken desteği vereceğini de sözlerine ekledi.

BULTİŞAD'ın 6 yıl önce kurulduğuna ve aktif faaliyet gösterip hızlı bir şekilde geliştiğine işaret eden Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy da "BULTİŞAD çok başarılı işlere imza attı ve ülkenin kuzeydoğusundaki Şumen şehrinden sonra Sofya'da da ikili ilişkilerin daha verimli olması, karşılıklı temasların hızlandırılması için ofis açtı." dedi.

"Amacımız burada, büyükelçilik olarak özel sektörün desteği ile ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmek." ifadelerini kullanan Ulusoy, bu yıl iki ülke arasındaki ticaret hacmini 6,5 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

PARTNERAcı unutulmaz ama paylaştıkça azalırAcı unutulmaz ama paylaştıkça azalır
Muğla'da korkutan deprem!Muğla'da korkutan deprem!
Silvan İlçe Emniyet Müdürü tutuklandı!Silvan İlçe Emniyet Müdürü tutuklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan BULTİŞAD ticaret Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Giyim devi konkordato istedi

Giyim devi konkordato istedi

Fatih Portakal'dan Mehmet Özhaseki yorumu

Fatih Portakal'dan Mehmet Özhaseki yorumu

İlçeyi karıştıran fotoğraf!

İlçeyi karıştıran fotoğraf!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Korkunç! 63 yaşındaki oğlunu genç bir adamla yakalayınca...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

'Suriyeli' açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştı! Binlerce kişi toplandı

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Annesinin 'ders çalış' sözü aile faciasına neden oldu! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem!

Silvan İlçe Emniyet Müdürü tutuklandı

Silvan İlçe Emniyet Müdürü tutuklandı!

AK Parti’den aday gösterilmeyince istifa ettiler

Aday gösterilmeyince istifa ettiler!

Tarsus'ta kanala düşen müdür yardımcısı kayboldu

Tarsus'ta kanala düşen müdür yardımcısı kayboldu

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi! 46 ilin risk derecesi düştü, 6 ilin yükseldi

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

WhatsApp'ta erişim sorunu

WhatsApp'ta erişim sorunu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.