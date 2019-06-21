"Türkiye, Avrupa projesinin bir parçası olarak kalmalı"

Lüksemburg’un Ankara Büyükelçisi Georges Faber, Türkiye’nin Avrupa projesinin bir parçası olarak kalmasının gerekli olduğunu belirterek, "Avrupa'ya sıkıca bağlanmış demokratik, istikrarlı ve müreffeh bir Türkiye hepimizin istediği şey." dedi.

Lüksemburg’ta her yıl 23 Haziran'ın Milli Gün olarak kutlanması sebebiyle Lüksemburg'un Ankara Büyükelçiliği resepsiyon düzenledi.

Resepsiyona ev sahipliği yapan Büyükelçi Faber, eşi Barbara Faber-Mohr ile davetlileri kapıda karşıladı. Resepsiyona Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomasi ve iş camiasından davetli katıldı.

Lüksemburg milli marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından davetlilere hitaben bir konuşma yapan Büyükelçi Faber, Lüksemburg'un Avrupa Birliği (AB) projesine önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, "Bugün bu özel ve eşsiz yaratılış bizim DNA'mızın bir parçası. AB de Lüksemburg'un çok uluslu ve çok kültürlü toplumunun oluşumunda önemli bir dayanaktır." ifadelerini kullandı.