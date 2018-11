"Türkiye Avrupa'nın ikinci büyük deprem gözlem ağına sahiptir"

Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." sözünden gelindiği için devlete "baba" olarak bakıldığını ve güven duygusunun hiç eksilmeyeceğini dile getiren Soylu, "Ancak öyle konular vardır ki oralarda bir aksama olduğunda, vatandaş başını çevirip devleti göremediğinde devlet algımızda travmalar yaşarız. Biz 1999'da böyle bir travma yaşadık. Çok büyük krizlerle uğraşıyorduk, siyasi istikrarsızlıklarımız vardı, terör, altyapı sorunlarımız vardı ama sanıyorduk ki acil durumlarda tüm imkanlar seferber edilir devlet gerçek gücünü ortaya koyar ve her şey olması gerektiği gibi yapılır." ifadelerini kullandı.

Soylu, 1999 depreminde depoların boş olduğunu, acil durum senaryolarının olmadığını, devletin hem maddi kaynak hem de zihniyet bakımından hiçbir hazırlığının olmadığını, deyim yerindeyse 45 saniyelik depremden sonra ilk 45 saniyede bunu hemen anlayıverdiklerini vurgulayarak, belki de milletçe ilk defa devlet algısıyla ilgili ciddi bir travma yaşandığını, herkesin kazma küreğe sarıldığını, eldeki imkanlarla kendi başının çaresine bakmaya çalıştığını anlattı.

O zamanlar İstanbul'da il başkanı olduğunu dile getiren Soylu, gecenin geç saatlerinde eski başbakanlardan Tansu Çiller ile Gölcük'e gelebildiklerini aktardı.

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"İstanbul'dan arabalarımızın arkalarına koyduğumuz erzaklar indiğimiz andan itibaren bitmişti zaten. Binlerce araba Sakarya, Kocaeli, Yalova, bu hattın üzerine Türkiye'nin her tarafından akın akın gelip bir plan dahilinde olmadan, bir program dahilinde olmadan bir şekilde ulaşmaya çalışıyordu. Ortaya konulan bu kaotik durum aslında bizim her birimizin belki de bugün içinde bulunduğunuz kurumun yeniden ihdas edilmesinin, oluşturulmasının, her birimizin düşüncesinin kaynağının yeniden filizlenmesine sebebiyet verdi. Çok büyük bir travma geçirdik ve devletin nasıl hazırlıksız yakalandığını nasıl imkansızlıklar içerisinde kıvrandığını vatandaşına nasıl mahcup olduğunu ve vatandaşların nasıl hayal kırıklığına uğradığını bizzat yaşadım ve şahit oldum."