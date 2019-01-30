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Türkiye Avrupa’ya sağlıkta ders verdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 17:39 | Son Güncelleme

Türkiye, savunma sanayinin ardından sağlık sektöründe de dünyada adını duyuruyor.

Türkiye, savunma sanayinin ardından sağlık sektöründe de dünyada adını duyuruyor. RD Global-INVAMED’in ürettiği yerli tıbbı cihazlar Letonya’nın başkenti Riga’da Avrupalı doktorlara anlatıldı. Riga’da yerli ve milli üretim tıbbi cihazlarla yapılan uygulamalı operasyon, canlı yayınla Avrupa’nın birçok ülkesinde de takip edildi.
Cumhurbaşkanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK) yerli ve milli üretime öncelik verilmesi politikaları doğrultusunda önceden dışa bağımlı olunan ürünler artık Türkiye’de İNVAMED tarafından daha ileri teknoloji ile üretiliyor. RD Global-INVAMED tarafından tamamen yerli imkanlarla üretilen tıbbi cihazlar, kalp damar cerrahisi, kardiyoloji, genel cerrahi ve beyin cerrahisi alanlarındaki hekimlerce de kullanılıyor. Milli imkanlarla üretilen ve ülke genelinde kullanılan bu cihazlar yurt dışına ithal ediliyor. RD Global-INVAMED ile birlikte Letonya’nın başkenti Riga’ya giden Türk bilim adamları, burada Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen hekimlere eğitim verdi. Prof. Dr. Kürşat Bozkurt eşliğinde Riga’daki bir cerrahi klinikte yerli ve milli üretim tıbbi cihazlarla yapılan operasyon, diğer Avrupalı doktorlar tarafından da canlı yayınla seyredildi. Letonya ve diğer ülkelerden gelen hekimler, başarı ile gerçekleştirilen operasyonun ardından teşekkürlerini sundu.

“Sağlıkta millileşme asıl hedefimiz”
Sağlık politikasının en önemli mihenk taşlarından birinin yerli ve milli üretim olduğunu belirten RD Global Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da sıkça söylemlerinde yer alan ‘Sağlıkta millileşme, milli seferberliğe destek ve bu konunun savunma sanayi kadar kritik bir öneme sahip olması’ konusu, RD Global -İNVAMED ile birlikte özellikle Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumunun en önemli gündemini oluşturmaktadır. Biz de üzerimize düşen görevi gerek ülkemizde, gerek şu anda olduğu gibi yurt dışında büyük bir özveriyle gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz’’ dedi.

“Hedef dünyada ilk 5 ülke arasına girebilmek”
Üretilen yerli ve milli ürünler üzerinde yurt dışındaki doktorlara Türk hekimleri tarafından eğitim verilmesinin aslında Türkiye’nin ulaşması gereken hedeflerinden biri olduğunu söyleyen Dinç, hedeflerinin yerli ve milli inovasyonun yurt dışına tanıtılarak dünyada ilk beş içerisinde olmak olduğunu ifade etti. Dinç, konuşmasına şöyle devam etti:
"Bu sebepler doğrultusunda tüm enerjimizi milli ürünlerimizi daha da geliştirmek ve özgün yeni ürünler üretmek için harcıyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 2019 ülkemiz için sağlıkta yeni milli ürünlerin ortaya çıkacağı, sağlıkta milli devrimin gerçekleşeceği bir yıl olacak. Dışa bağımlı olunan tüm tıbbi cihazlar artık ülkemizde üretilecektir. Ülkemizin bu alanda büyümesi ayrıca geniş istihdam alanlarının ortaya çıkmasına vesile olacaktır."

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