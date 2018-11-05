Türkiye Ayrıcalık Tanınan Ülkeler Arasında

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Maliye Bakanı Steven Mnuchin İran’a yaptırımlar konusunda Washington’da kameraların karşısına geçti.
Pompeo, İran’a yönelik ambargoda petrol konusunda geçici olarak 8 ülkeye ayrıcalık tanındığını açıkladı.
Pompeo’nun saydığı ülkeler arasında Türkiye de yer aldı.
Diğer ülkeler, Çin, Güney Kore, Hindistan, İtalya, Yunanistan, Japonya ve Tayvan oldu.
Bu ülkeler geçici olarak İran’dan petrol alımına devam edecekler.
Pompeo, 20’den fazla ülkenin İran’dan petrol alımını durdurduğunu kaydetti ve yaptırımların İran’ın uluslararası ekonomik aktivitelerini hızla azaltacağını söyledi.
Pompeo, İran’la yeni bir anlaşmanın mümkün olmasını umduklarını da vurguladı.
Amerika Dışişleri Bakanı İran’ın Ortadoğu’daki yıkıcı güç olduğunu da iddia etti.
Yaptırımların amacı İran’ın politikalarını değiştirmek.
Yaptırımlar, İran’ın bankacılık, enerji ve nakliye sektörünü hedef alıyor.
Yaptırımlar, 50’den fazla İran bankası ve iştirakleriyle, 200’den fazla kişiyi, nakliye sektöründeki araçlarını, İran Havayolları’nı, 65’ten fazla uçağını kapsıyor.
Maliye Bakanı Mnuchin de Avrupalı ülkelerin yaptırımlara katılmasını beklediklerini söyledi, bununla birlikte insani yardımlar da dahil belli işlemlere izin verileceğini vurguladı.
Bu gelişmeyle 2015 yılında İran’la Batılı ülkeler arasında varılan nükleer anlaşmayla kaldırılan İran’a yönelik yaptırımlar yeniden yürürlüğe konmuş oldu.
Açıklamanın ardından Belçika merkezli SWIFT finans kuruluşu bazı tanımlanmamış İran bankalarının sisteme mesaj ulaşımını durdurduğunu açıkladı. Swıft buna gerekçe olarak küresel mali sistemin istikrarını gösterdi.
Amerika İran’a yönelik yaptırımların ilk aşamasını Ağustos ayında yürürlüğe koymuştu.
Amerika Başkanı Donald Trump, İran’ın bölgedeki yıkıcı faaliyetlerini gerekçe gösterek Mayıs ayında Tahran’la Batılı ülkeler arasında varılan nükleer anlaşmadan çekilmişti.
Anlaşmada imzası olan diğer devletler İran’la bir şekilde ticareti devam ettirmenin yollarını arıyor.
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