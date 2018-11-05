Türkiye Ayrıcalık Tanınan Ülkeler Arasında

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Maliye Bakanı Steven Mnuchin İran’a yaptırımlar konusunda Washington’da kameraların karşısına geçti.

Pompeo, İran’a yönelik ambargoda petrol konusunda geçici olarak 8 ülkeye ayrıcalık tanındığını açıkladı.

Pompeo’nun saydığı ülkeler arasında Türkiye de yer aldı.

Diğer ülkeler, Çin, Güney Kore, Hindistan, İtalya, Yunanistan, Japonya ve Tayvan oldu.

Bu ülkeler geçici olarak İran’dan petrol alımına devam edecekler.

Pompeo, 20’den fazla ülkenin İran’dan petrol alımını durdurduğunu kaydetti ve yaptırımların İran’ın uluslararası ekonomik aktivitelerini hızla azaltacağını söyledi.

Pompeo, İran’la yeni bir anlaşmanın mümkün olmasını umduklarını da vurguladı.

Amerika Dışişleri Bakanı İran’ın Ortadoğu’daki yıkıcı güç olduğunu da iddia etti.

Yaptırımların amacı İran’ın politikalarını değiştirmek.

Yaptırımlar, İran’ın bankacılık, enerji ve nakliye sektörünü hedef alıyor.

Yaptırımlar, 50’den fazla İran bankası ve iştirakleriyle, 200’den fazla kişiyi, nakliye sektöründeki araçlarını, İran Havayolları’nı, 65’ten fazla uçağını kapsıyor.