Türkiye Ayşe Sabancalı'yı konuşuyor! Söyledikleriyle bir kez daha yürek burktu: Kapıda beni bekleyecek kimse yoktu

Osmaniye’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na gireceği sırada kimliğini unuttuğu için gözyaşlarına boğulan Ayşe Sabancalı, ailesine ulaşmaya çalışan görevli polislere “Annem de babam da vefat etti” şeklinde verdiği cevapla yürekleri burkmuştu. Yakınlarının kimliği getirmesiyle sınava zamanında giren Sabancalı’ya Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli sahip çıktı.

“BÜTÜN VELİLER KAPIDAYKEN BENİ BEKLEYECEK BİRİSİ YOKTU”

Osmaniye Vakfı tarafından tüm eğitim ihtiyaçlarının karşılanacağı Ayşe Sabancalı’nın “Bütün veliler kapıdayken beni bekleyecek birisi yoktu” diye verdiği cevap ikinci kez yürekleri burktu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), sınavına Osmaniye Anadolu Lisesi’nde giren Ayşe Sabancalı, giriş kapısında polis ekiplerince yapılan belge kontrolünde kimliğini unuttuğunu fark etti. Gözyaşlarına boğulan Sabancalı’yı giriş kapısında görevli polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

Yaşadığı şokun ardından polis ekiplerine verdiği numaradan aile yakınlarıyla görüşen genç kız, kimliğinin geleceğini anlamasıyla biraz da olsa sakinleşmişti. Gözyaşları içerisinde beklerken gelen telefonla koşmaya başlayan genç kızın kimliğine kavuşma anı İhlas Haber Ajansı kameralarına anbean yansımıştı.

DEVLET BAHÇELİ BURS VERECEK

Yaşanılan olayın ardından Ayşe Sabancalı, bugün evinin kapısını gazetecilere açtı. Teyzesinin kızı Gülhan Gürsoy ile eniştesi Erol Gürsoy ve kuzeni Zehra Gürsoy ile birlikte merkeze bağlı Dereobası köyünde yaşayan Ayşe Sabancalı’ya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sahip çıktı. Osmaniye Vakfı tarafından eğitim masraflarının karşılanacağı Sabancalı, Devlet Bahçeli’nin burs vermesinin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Kimliğini Ayşe’ye yetiştiren enişte Erol Gürsoy, “Önce Ayşe’yi sınava bıraktık. Telefon numaramı da vermiştim zaten. Bir sorun olursa ulaşsın diye. Ayşe’yi bıraktıktan sonra kızım Zehra’yı bıraktım başka bir okula. O anda da telefon geldi. Ayşe’nin kimliği zaten arabadaydı. Sınava da vakit vardı kimliği yetiştirme vaktim de oldu. Şükürler olsun Ayşe sınava girdi. Medyaya da çıktıktan sonra bizi yalnız bırakmadılar. Devlet Bahçeli Bey, Belediye Başkanı Kadir Kara, Ülkü Ocakları Başkanı Burak Bulut olsun bizleri yalnız bırakmadılar. Ayşe’nin arkasında olduklarını söylediler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

KUZEN ZEHRA: BİRBİRİMİZE ÇOK DÜŞKÜNÜZ HER ŞEYİ BERABER YAPMAK İSTİYORUZ

“Birbirimizi kardeş gibi görüyoruz” diyen kuzen Zehra Gürsoy, “İlk başta şaşırdım. Kendisiyle ayrılırken da bana sarıldı ağladı. Daha sonra beni aradılar. Kendisine telaş yapmaması gerektiğini, babamın kimliğini yetiştireceğini söyledim. Koşarak babamın yanına gittim. Babam da kimliği yetiştirdi. Çok üzüldüm ağladı diye strese girdi diye. Benim Ayşe ile ilk başlarda samimiyetim yoktu, teyzem vefat ettikten sonra sık görüşmeye başladık. Birbirimizi kardeş gibi görüyoruz. Birbirimize çok düşkünüz her şeyi beraber yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Devlet Bahçeli’nin burs vermesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Ayşe Sabancalı ise, “O an kötü bir histi. Sınava giremeyeceğimi düşündüm. Daha sonra kimliğimi getirdiler ve sınava girebildim. Polisler, öğretmenler ve veliler çok yardım ettiler. Birçok kişi aradı, çok burs teklifi aldım. Osmaniye Vakfı üzerinden Devlet Bahçeli burs vereceklerini söyledi. Devlet üniversitesini kazanamasam bile vakıf üniversitesine gönderebileceklerini söylediler. Çok güzel bir şey bu. İlk başta bazı yorumlar kötüydü. Videolarımı kaldırtmak istedim ama o kadar çok yayıldı ki kaldırtamazdım. Bütün veliler kapıdayken beni bekleyecek birisi yoktu” şeklinde konuştu.

(İHA)

