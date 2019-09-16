Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı başladı

Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı Bakü’de başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Başbakanı Nevruz Mammadov ile birlikte Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısına başkanlık ediyor.

Fuat Oktay ve Başbakan Nevruz Mammadov toplantıdan önce baş başa görüşme gerçekleştirdi. Baş başa görüşmenin ardından heyetlerin katılımıyla devam eden toplantıya bakan yardımcıları ve komisyon üyesi olan kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantı kapsamında taraflar, iki ülke arasındaki mevcut ticaret ve ekonomik ilişkilerin durumunu ve ekonomik işbirliğini geliştirme konularını görüşecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakü temasları kapsamında Türkiye-Azerbaycan İş Forumuna katılacak ve Asan Hizmet Merkezi’ni ziyaret edecek.



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