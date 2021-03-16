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Türkiye-Azerbaycan arasında kimlikle seyahat için tarih belli oldu

16.03.2021 14:26 | Son Güncelleme:
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Türkiye-Azerbaycan arasında kimlikle seyahat için tarih belli oldu

Türkiye ile Azerbaycan arasında yapılan anlaşmayla iki ülke arasındaki ziyaretlerde yeni kimlik kartları kullanılabilecek. Uygulamanın başlangıç tarihi Emniyet tarafından 1 Nisan 2021 olarak duyuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "İki devlet tek millet. Türkiye ile Azerbaycan artık daha yakın... İki ülke vatandaşları, 1 Nisan 2021'den itibaren karşılıklı ziyaretlerde yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek. Vizesiz ikamet süresi 30 günden 90 güne çıkartıldı" denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Aralık 2020'de yaptığı paylaşımda "Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz" ifadesini kullanmıştı.

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Azerbaycan

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