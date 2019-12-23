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Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 14:37 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Gürcistan ve Azerbaycan ile mükemmel ilişkilerimiz var. Aramızdaki iş birliği ve dayanışmanın bölgedeki komşu ülkelere de örnek olmasını dileriz" - "İş birliği mekanizmamız, bölgemizde sürdürülebilir barış, istikrar ve refah için zemin oluşturuyor" - "Azerbaycan ve Gürcistan'ın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde mevcut çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesinin önemini vurguladık"

ANKARA/TİFLİS (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Gürcistan ve Azerbaycan ile enerji, ulaşım, ticaret, turizm, tarım, eğitim, çevre ve kültür gibi uygulamaya dönük alanlarda ve somut projelerde yürütülen iş birliğinin daha da derinleşeceğini belirterek, "Gürcistan ve Azerbaycan ile mükemmel ilişkilerimiz var. Aramızdaki iş birliği ve dayanışmanın bölgedeki komşu ülkelere de örnek olmasını dileriz." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları 8. Toplantısı'nın yapıldığı Tiflis'te Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Üç ülkenin dışişleri bakanları arasındaki bu toplantıya benzer mekanizmaların ikili ve bölgesel konuların görüşülmesi için etkin bir platform olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "İş birliği mekanizmamız, bölgemizde sürdürülebilir barış, istikrar ve refah için zemin oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Gürcistan'da mevkidaşlarıyla bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Gürcistan ve Azerbaycan ile mükemmel ilişkilerimiz var. Aramızdaki iş birliği ve dayanışmanın bölgedeki komşu ülkelere de örnek olmasını dileriz." diye konuştu.

- "İş birliğimiz daha da derinleşecek"

Geçen yıl İstanbul'da imzalanan ortak bildiriden bu yana kaydedilen gelişmeleri mevkidaşlarıyla gözden geçirdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Üçlü Sektörel Eylem Planı"nı da kabul ettiklerini anlattı. Bu plan ile uygulamaya dönük alanlarda ve somut projelerde yürütülen iş birliğinin daha da derinleştirileceğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Bu projeler enerji, ulaşım, ticaret, turizm, tarım, eğitim, çevre ve kültür gibi alanlarda uygulanacak. Bugünkü toplantı bu açıdan da çok başarılıydı." dedi.

Üç ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirmeye kararlı olduklarını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun taşıma kapasitesinin artırılması üzerinde çalışmaya devam etmeyi kararlaştırdık. Ticaret hacmimizi artırmak için, ticaret akışını kolaylaştıracak gümrük prosedürlerini uyumlu hale getirmemiz gerekiyor. Ayrıca, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve Güney Gaz Koridoru projesini de ele aldık. Doğu ve Orta Avrupa'dan dostlarımızı Trans Adriyatik Boru Hattı Projesi'ni hayata geçirmeye teşvik etmeliyiz. Bu projeler, bölgenin ve Avrupa'nın da enerji güvenliğini ve kaynak çeşitliliğini sağlamaktadır."

Bakan Çavuşoğlu, ekonomik iş birliğinin, küçük ve orta ölçekli işletmelerin de ortak projelerle desteklenmesiyle artırılacağına yönelik fikir alışverişinde bulunduklarını da vurguladı.

Türkiye'nin, Azerbaycan ve Gürcistan'ın egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden yana olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Azerbaycan ve Gürcistan'ın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde mevcut çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesinin önemini vurguladık." dedi.

Çavuşoğlu, üç ülkenin, terörle mücadelede dayanışma kararlılığında olduğunun altını çizdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları 8. Toplant

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