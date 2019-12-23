Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı

ANKARA/TİFLİS (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Gürcistan ve Azerbaycan ile enerji, ulaşım, ticaret, turizm, tarım, eğitim, çevre ve kültür gibi uygulamaya dönük alanlarda ve somut projelerde yürütülen iş birliğinin daha da derinleşeceğini belirterek, "Gürcistan ve Azerbaycan ile mükemmel ilişkilerimiz var. Aramızdaki iş birliği ve dayanışmanın bölgedeki komşu ülkelere de örnek olmasını dileriz." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları 8. Toplantısı'nın yapıldığı Tiflis'te Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Üç ülkenin dışişleri bakanları arasındaki bu toplantıya benzer mekanizmaların ikili ve bölgesel konuların görüşülmesi için etkin bir platform olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "İş birliği mekanizmamız, bölgemizde sürdürülebilir barış, istikrar ve refah için zemin oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Gürcistan'da mevkidaşlarıyla bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Gürcistan ve Azerbaycan ile mükemmel ilişkilerimiz var. Aramızdaki iş birliği ve dayanışmanın bölgedeki komşu ülkelere de örnek olmasını dileriz." diye konuştu.