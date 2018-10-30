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Türkiye-Azerbaycan-İran Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 14:28 | Son Güncelleme

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov: -"Eğer Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan ile normal komşuluk siyaseti kuramazsa, Ermenistan'ın bağımsızlığı sorgulanır hale gelir" - "İran-Azerbaycan ve Türkiye'nin 170-180 milyonluk bir pazarı var. Bunun çok büyük imkanlar yaratacağını düşünüyoruz. O bakımdan da üç ülkenin kapsamlı iş birliklerini geliştirmesi gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, "Eğer Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan ile normal komşuluk siyaseti kuramazsa, Ermenistan'ın bağımsızlığı sorgulanır hale gelir." dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Mammadyarov, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen 6. Türkiye-Azerbaycan-İran Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İstanbul Havalimanı'nın açılışı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Dışişleri bakanlarının bu havalimanlarını en çok kullanan kişiler olduğunu ifade eden Mammadyarov, İstanbul-Bakü arasında yoğun diplomasi trafiği olduğunu, bu nedenle de İstanbul Havalimanı'nın açılmasının kendileri açısından önemli olduğunu vurguladı.

Mammadyarov, 6. Türkiye-Azerbaycan-İran Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda çok açık ve doğrudan müzakerelerde bulunabildiklerini dile getirerek, ayrıca bu toplantıda bir bildiri kabul ettiklerini aktardı.

Toplantıda, Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili uluslararası hukuka göre Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün ve sınırlarının korunmasının öneminin vurgulandığını anlatan Mammadyarov, bundan dolayı İran ve Türkiye'ye teşekkür etti.

İran-Türkiye ve Azerbaycan olarak iyi komşuluk ilişkilerini ele aldıklarını belirten Mammadyarov, 2016-2018 yılları arasındaki Üçlü Eylem Planı'nı tam olarak halledemediklerini ama enerji ve ulaşım konularını bugün de müzakere ettiklerini, bu konuları daha da geliştireceklerini söyledi.

Kuzey-güney ulaşım yollarıyla ilgili cumhurbaşkanları seviyesinde görüşmeler yapıldığını, aynı şekilde dışişleri bakanları seviyesinde de müzakerelerin yürütüldüğünü ifade eden Mammadyarov, ulaşım projelerini sektörel bazda da ele alarak daha da derinleştirmeyi hedeflediklerini, bu konulara komşuluk hukuku doğrultusunda destek verdiklerini kaydetti.

Bakan Mammadyarov, İran-Azerbaycan ve Türkiye'nin 170-180 milyonluk bir pazarı olduğunu hatırlatarak, "Bunun çok büyük imkanlar yaratacağını düşünüyoruz. O bakımdan da üç ülkenin kapsamlı iş birliklerini geliştirmesi gerekiyor. Gelecek sene her ne kadar İran'da görüşeceksek de bu faaliyetlerimiz şimdiden başlasın istiyoruz. 2019-2021 yılı için de sektörel ilişkilerin gelişmesi için uzmanlar ve bakanların da birbiriyle iş birliğine katkıları olsun." diye konuştu.
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- "Ermenistan, komşuluk siyaseti kuramazsa..."

Bakan Mammadyarov, bir gazetecinin "Dünkü basın toplantısında Azerbaycan'ın Türkiye'ye doğrudan yatırımlarının 15 milyar dolar olduğunu söylemiştiniz ancak planlanan yatırım planı bunun çok daha üstünde. Aliağa'da yeni açılan Star Rafineri, bunun önemli bir adımıydı. Diğer yatırımları hangi alanlarda planlıyorsunuz?" sorusu üzerine, 15 milyar doların onaylanmış bir rakam olduğunu bildirdi.

Star Rafinerisi'nin çok büyük bir sermaye olduğunu, bunu devam ettireceklerini ifade eden Mammadyarov, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) SOCAR'ın yüzde 50 payının olduğunu, SOCAR'ın o alanda Türkiye'deki şirketlerle birlikte çalıştığını söyledi.

Bunu çok iyi bir iş birliği olarak kabul ettiklerini anlatan Mammadyarov, "Türkiye ve Azerbaycan sermayeleri, bölgemizi daha da güçlendirecek. Güçlü olduğumuz zaman tüm dünya bize saygı duyacaktır." dedi.

Mammadyarov, "Duşanbe'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında ayak üstü de olsa bir görüşme gerçekleşmişti. Bu da umutları yeşertmişti bu alanda ancak ardından Paşinyan'ın istifası geldi. Bu, Bakü ve Erivan arasındaki diyalog sürecini etkileyecek mi? Siz, yıl sonuna kadar bir ilerleme bekliyor musunuz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"9 Aralık'ta Ermenistan'da seçimler olacak. Seçimleri kim kazanacak bilmiyorum ama kazanan aday güçlü bir destek alırsa, ne kadar fazla oy toplarsa bu, Ermenistan halkının ona güvendiğini gösterir. Eğer Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan ile normal komşuluk siyaseti kuramazsa, Ermenistan'ın bağımsızlığı sorgulanır hale gelir."

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov Ermenistan Türkiye - Azerbaycan - İran Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı

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